Vor genau zehn Jahren stand Fatih Çevikkollu mit seinem prämierten ersten Solo-Programm auf den deutschen Bühnen. Zum Jubiläum ist der Kabarettist aus Köln am Sonntag, 19. November, um 19 Uhr im Scala-Club, Uhlandstraße 9 in Opladen, mit seinem mittlerweile fünften Solo-Programm „Emfatih“ in unserem Fatihland wieder unterwegs. Er folgt dem Motto: „Wer die Wahrheit verhandelt, muss die Anderen zum Lachen bringen, sonst bringen sie ihn um!“ Fatih spielt mit Wahrheit und Schmerz. Wenn diese beiden Zutaten in einem Topf landen, schmeckt das Gericht schön scharf. Das Programm widmet sich auch aktuellen Themen: Flüchtlinge schwimmen im Mittelmeer und machen ihre ganz eigenen Grenzerfahrungen. Menschenrechte kennen keine Grenzen – zumindest innerhalb Europas. Die höchsten Werte unserer Gesellschaft füttern den DAX. Die Anderen sind Paragrafen-Deko im Grundgesetz. In einem Land, das dem Bier frönt, sind Leberwerte wichtiger als ethische. Der Veranstalter verspricht ein Programm auf Höhe der Zeit mit einem Blick für das Wesentliche. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf und für 23 Euro an der Abendkasse.

Foto: Stephan Pick