Bayer-Nachwuchs erobert zur Winterpause Tabellenplatz fünf.

Leverkusen. Auch bei Borussia Dortmund konnten die Juniorelfen am Dienstagabend im Nachholspiel der 3. Liga West zwei wichtige Zähler beim 43:31 (23:13)-Erfolg einfahren. Annika Lott mit zehn und Mia Zschocke mit neun Treffern waren die erfolgreichsten Torschützinnen.

Von Beginn an dominierten die Juniorelfen die Partie in der Sporthalle Kreuzstraße. So setzte man sich von 1:0 und 3:1 bis auf 10:4 (10. Minute) ab. Mia Zschocke nahm das Spiel in die Hand und lenkte es geschickt, Annika Lott zeigte erneut eine starke Leistung und Jennifer Kämpf begann stark in der Deckung. „Wir waren heute breit aufgestellt und dies hat sich von Anfang an bezahlt gemacht“, freute sich Kerstin Reckenthäler.

Bis zur Halbzeitpause hatten die Leverkusenerinnen sich bis auf 23:13 abgesetzt. Auch im zweiten Durchgang ließ die Mannschaft von Kerstin Reckenthäler und Steffi Osenberg keinen Zweifel am Sieger aufkommen und gewann die Partie am Ende mit 43:31.

Nächstes Spiel am 13. Januar gegen den TV Aldekerk

„Heute war es wichtig die jungen Mädels aus der ersten Mannschaft dabei zu haben, um den ganz jungen Mädels meiner Mannschaft zu zeigen, wie man spielen kann, wenn man zwei, drei Jahre älter ist und mit welcher Einstellung man in die Partie geht. Ich kann den Mädels nur ein Kompliment machen“, sagte Kerstin Reckenthäler nach dem Spiel bei Borussia Dortmund.

Durch den sechsten Saisonsieg konnten die Juniorelfen den TV Aldekerk von Platz fünf verdrängen. 12:10 Punkte weist der TSV Bayer 04 Leverkusen nach Ende der Hinrunde auf. „Ich bin sehr froh, dass wir uns durch die beiden Siege zum Abschluss des Jahres im Mittelfeld der Tabelle festsetzen konnten“, sagt Kerstin Reckenthäler.

Vor den Juniorelfen liegen einige freie Tage. Erst am 4. Januar steigt man wieder ins Training ein. Am 13. Januar geht es in der 3. Liga West mit dem Heimspiel (18 Uhr, Fritz-Jacobi-Halle) gegen den Tabellennachbarn TV Aldekerk weiter.