Leverkusen. Den dritten Sieg in der 3. Liga West haben die Juniorelfen am Sonntagnachmittag unter Dach und Fach gebracht. Gegen den VfL Oldenburg II kam die Mannschaft von Kerstin Reckenthäler und Steffi Osenberg zu einem 30:21 (13:12)-Erfolg. Mit nunmehr 6:6 Punkten liegt die Bundesliga-Reserve des TSV in der Tabelle auf Platz 6.

Die Gastgeberinnen erwischten gegen den VfL Oldenburg II einen schlechten Start: Das Team aus Niedersachsen ging mit 5:1 (8. Minute) in Führung. „Annika Lott hatte sich schon im ersten Angriff verletzt, konnte in der ersten Halbzeit nicht mehr mitwirken. Ihre Rolle übernahm Jennifer Souza und füllte sie wirklich gut aus“, berichtete Kerstin Reckenthäler. So konnten die Juniorelfen in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit Tor um Tor aufholen. Jennifer Souza gelang in der 29. Minute der 11:11-Ausgleich, zudem erzielte sie auch den 12:11-Führungstreffer.

Mit einem Ein-Tore-Vorsprung (13:12) ging es für die Juniorelfen in die Kabine. Ab der 41. Minute (17:16) setzten sich die Juniorelfen deutlich ab. Mareike Thomaier, zweimal Lilli Holste und Kim Hinkelmann, die später von der Trainerin für ein gutes Spiel gelobt wurde, brachten ihr Team mit 21:16 (46. Minute) in Führung. Am Ende stand ein hochverdienter 30:21-Erfolg, zu dem Annika Lott im zweiten Durchgang noch sechs Treffer beisteuern konnte.