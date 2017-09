Nachwuchsforscher können sich für zwei Wettbewerbe anmelden.

Leverkusen. Anmeldungen sind jetzt schon möglich: Junge Forscher und Physiktalente aus Leverkusen können sich an zwei deutschlandweiten Wettbewerben beteiligen, bei denen physikalische Fragestellungen im Mittelpunkt stehen. Darauf weist jetzt das Kommunale Bildungsbüro Leverkusen hin.

Beim 24. bundesweiten Wettbewerb für Physik sind alle an Physik interessierten Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet und aller Schulformen eingeladen mitzumachen. Aufgeteilt sind die Aufgaben in „Junior“ (bis einschließlich Jahrgangsstufe 8) und „Fortgeschrittene“ (Jahrgangsstufen 9 und 10). Einsendeschluss für die erste Runde ist der 12. Januar des kommenden Jahres. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb vom Bundesverband zur Förderung des MINT-Unterrichts (MNU). Die Aufgabenstellungen sowie Lösungen aus dem letzten Wettbewerb und weitere wichtige Informationen sind einzusehen unter:

mnu.de/wettbewerbe#physikwettbewerb

Wer über die deutschen Landesgrenzen hinaus sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann sich ab sofort auch für die Vorauswahl der „Internationalen PhysikOlympiade“ (IPhO) anmelden. In vier Qualifizierungsrunden sind solide mathematische Kenntnisse, Geschick im Experimentieren und der Spaß am Knobeln gefragt. Teilnehmen kann jeder, der im Jahr der internationalen Olympiade eine allgemeinbildende oder berufliche Schule in Deutschland besucht, zum Zeitpunkt der IPhO noch nicht an einer Universität eingeschrieben ist und nach dem 30. Juni des Austragungsjahres minus 20 Jahren geboren ist. Die fünf Besten stellen dann als deutsches Olympiateam ihr Talent bei der Internationalen Olympiade unter Beweis. Informationen und Materialien gibt es online unter:

//wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ipho/