27 Nachwuchshelfer der Freiwilligen Feuerwehr waren am Wochenende im 24-Stunden-Dienst – eine Probeübung – und ein großes Abenteuer.

Burscheid. Dichter Rauch quillt aus der Kellertüre vom Haus der Kirche am Schulberg. Von weitem sind mehrere Martinshörner zu hören, drei große Löschfahrzeuge rasen den Weg an den Schulen vorbei – und zwei Feuerwehr-Kleinbusse fahren hinterher. Was ist da geschehen am Samstag, kurz nach 18 Uhr? Zum Glück weder ein Hausbrand noch sonst ein Unglück. Es ist die 24-Stunden-Einsatzübung der Jugendfeuerwehr.

Die 27 Jungen und Mädchen in signalroter Uniform gehorchen aber trotzdem den Anweisungen ihrer Einsatzleiter und bringen alles nötige Material im Eiltempo an den Ort des „Geschehens“. Fünf Wasserschläuche werden an die Fahrzeugtanks angeschlossen, Rucksäcke mit eventuell benötigtem Werkzeug umgeschnallt und die Reihenfolge der Helfer festgelegt, die sich als erste in den (mit Disco-Nebel) verrauchten Hauskeller wagen müssen. Durch beide Eingänge in die unteren Räume kämpft sich je eine Gruppe Jungfeuerwehrleute in den vernebelten Gang hinein. Dabei gilt es, nur nicht den Anschluss untereinander zu verlieren. Also hält sich jeder Helfer an der Jacke des Vordermanns fest. Im Ernstfall werden in solchen Fällen nur erwachsene Aktive eingesetzt mit Atemschutzgeräten.

„Alle zwei Jahre bieten wir unseren Nachwuchshelfern die Erfahrung, theoretisch Erlerntes unter realen Voraussetzungen zu erproben“

Jens Knipper, Feuerwehrmann

Da – eine Person liegt auf dem Boden. Viele Hände heben die „Verletzte“ aus der Gefahrenzone hinaus ins Freie. Da liegt nun Katherine Merten, spielt die Ohnmächtige sehr glaubhaft und erkundigt sich Minuten später in einem fiktiven Gespräch, wie es der zweiten aus dem Haus Geborgenen geht. Chantal Tenzer hat sich ebenfalls als „Opfer“ zur Verfügung gestellt. Die beiden Jung-Feuerwehrfrauen sind zum ersten Mal bei dieser großangelegten 24-Stunden-Einsatzübung dabei. Ebenso wie die jungen Männer, die in der Zwischenzeit mit einem massiven Wasserstrahl aus dem C-Rohr ein erdachtes Feuer in einem nicht vorhandenen Haus Richtung Tennisplatz mit Erfolg löschen.

Alle Mädchen und Jungen erlebten die 24-Stunden-Großübung zum ersten Mal und waren rundum begeistert. Jens Knipper, Pressesprecher und selbst seit vielen Jahren aktiver Feuerwehrmann, freute sich über die rege Teilnahme der Jugendabteilung. „Alle zwei Jahre bieten wir unseren Nachwuchshelfern ein zweitätiges – wie es heißt – ’learning by doing’, an – also die Erfahrung, theoretisch Erlerntes unter realen Voraussetzungen zu erproben.“