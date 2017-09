Der 7. Wanderpokal des Slotcar-Rennens „Alt gegen Jung“ im Megafon-Racing-Center ging in diesem Jahr an die junge Generation.

Burscheid. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Stefan Caplan fand am Dienstagabend die Siegerehrung des 7. Wanderpokal-Rennens „Alt gegen Jung“ auf der vierspurigen Slotcarbahn des Megaphon-Racing-Center (MRC) statt. Nachdem im vergangenen Jahr der Pokal an die Senioren gegangen war, hatte diesmal wieder die Jugend die Nase vorn.

Als Teilnehmer waren fünf Teilnehmer der Renngruppe „Oldtimer“ gegen fünf Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren angetreten. Die Jugendlichen hatten sich fest vorgenommen, ihre sehr knappe Niederlage aus dem Vorjahr wettzumachen. Jeder Teilnehmer fuhr in zwei Rennen insgesamt 24 Minuten. Die zahlreichen Zuschauer sahen von Beginn an einen spannenden, aber auch sehr fairen Rennverlauf. Allerdings zeigte sich schon in der Halbzeit ein komfortabler Vorsprung von zehn Runden für die junge Generation. Trotz aller Bemühungen der alten Herren gelang es ihnen nicht, ihren Rückstand im zweiten Rennen aufzuholen. Im Gegenteil: Die Jugendlichen bauten ihren Vorsprung noch aus und siegten mit 454 zu 437 Runden.

Nach Rennende spendierten der Senioren-Beirat mit Barbara Sarx-Jautelat und Gisela Krell und die MRC-Betreuer allen Teilnehmern Würstchen, Pizza und Getränke.

Das MRC feiert im kommenden Jahr am 11. April 15-jähriges Bestehen. Red