Maja Halfmann und ihr Bruder Tom sind erneut erfolgreich.

Burscheid. Nach den Vorentscheidungen auf Kreisebene wurden am Samstag in Leverkusen bei den Judoka die Meister des Bezirks gesucht. Als amtierende Kreismeister gingen bei der Veranstaltung die Burscheider Geschwister Maja und Tom Halfmann an den Start.

Die zwölfjährige Maja trat in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm zum ersten Mal in der Altersklasse U15 an. Im großen Teilnehmerfeld wurde im Doppel-KO-Verfahren gekämpft. In diesem System ist ein Sieg im ersten Kampf Pflicht, um die Chance auf einen der obersten beiden Podestplätze aufrecht zu erhalten. Ein Freilos in dieser Runde ebnete Maja Halfmann den direkten Einzug ins Halbfinale. Dort dominierte sie ihre Gegnerin. Einen Angriff konterte die junge Burscheiderin mit einem Ushiro-goshi, einem Hüftgegenwurf, und sicherte sich mit Ippon den vorzeitigen Sieg und den Einzug ins Finale.

Hier wurde sie ihrer Favoritenrolle nach nur wenigen Sekunden gerecht und siegte mit einem Haltegriff am Boden. Nach den Bezirksmeistertiteln U12 (2015) und U13 (2016) brachte Maja auch den Titel „Bezirksmeisterin U15 2017“ nach Burscheid. Jetzt fährt sie am 19. Februar zu den Westdeutschen Einzelmeisterschaften nach Münster.

Für Majas sechzehnjährigen Bruder Tom Halfmann ging es in der Altersklasse U18 um einen Podestplatz und die damit verbundene Qualifikation für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften am 11. Februar in Herne. In der höchsten Gewichtsklasse +90kg ging es in der ersten Begegnung direkt gegen den Turnierfavoriten. Der 30 Kilo schwerere Gegner konnte seinen Gewichtsvorteil ausspielen und Halfmann bezwingen.

Im „Jeder-gegen-Jeden-Verfahren“ war an dieser Stelle für den Burscheider aber noch alles offen. Konzentriert ging Halfmann an seine weiteren Begegnungen. Den zweiten Kampf entschied er nach nur 15 Sekunden mit einem Tani-otoshi, einem Talfallzug, vorzeitig für sich. Die dritte Begegnung beendete er ebenfalls noch vor Ablauf der offiziellen Kampfzeit mit einem Soto Maki Komi, einem Hüftfeger. Auch im letzten Kampf siegte Halfmann mit Ippon, der höchsten Wertung, vorzeitig. Mit einem ashi-gatame, einem Beinhebel, sicherte er sich den Titel des Bezirksvizemeisters und das Ticket für die Westdeutschen Meisterschaften.