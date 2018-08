Auf der kürzlichen Jubilarfeier der Turngemeinde Hilgen (TGH) wurden insgesamt 18 Jubilare für langjährige Mitgliedschaft im Vereinsheim auf dem Sportplatz geehrt. Davon konnte der Vorsitzende Horst Buttkus in Anwesenheit seiner Vorstandskollegen 15 Jubilare persönlich begrüßen. Die Jubilare sind im Einzelnen: 25 Jahre: Reinhard Amme, Inge Drosten, Iris Ehlen, Rosel Göddertz, Alfred Most, Helmut Pleitner, Elisabeth Simonides, Andreas van Holt. 40 Jahre: Susanne Leyhausen, Meike Steffens, Jan-Mark Vollmann. 50 Jahre: Bernhard Gierse, Christa Lorenz, Horst Merten, Rainer Mollidor. Besonders freute sich Buttkus darüber, mit Ingeburg Heider eine Sportkameradin ehren zu können, die nicht nur auf eine 60-jährige Vereinszugehörigkeit zurückblicken kann, sondern zudem zum Ehrenmitglied der TGH ernannt wurde. Den Abschluss der Feier bildeten schließlich die Ehrungen für bemerkenswerte 70-jährige Mitgliedschaft der Sportkameraden Werner Jörgens, langjähriger stellvertretender Vorsitzender der TGH, und Eggert Schiffler, langjähriger Vorsitzender und jetziger Ehrenvorsitzender. Buttkus konnte den Jubilaren berichten, dass die TGH in allen Bereichen gut dasteht und finanziell gesund ist. Foto: TG Hilgen