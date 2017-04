Burscheid. Ein Jogger hat in Burscheid eine Hundebesitzerin bedrängt, weil er um einen Dackel der Frau herumlaufen musste. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatte die Frau ihre beiden Hunde von der Leine gelassen, da niemand zu sehen war. An der Balkantrasse sei der Jogger von hinten auf sie zugekommen. Als er einen Bogen um einen der Dackel laufen musste, rastete er laut Polizeiangaben aus: Er steigerte sich in seiner Wut und erklärte der Hundebesitzerin, dass er sie jetzt genauso bedrängen würde, wie ihre Hunde ihn bedrängt haben.

Zunächst habe er angefangen seine Schulter und seinen Ellenbogen gegen den Oberkörper und die Brust der Frau zu schubsen. Fast 10 Minuten habe er die Frau bedrängt. Dann beschleunigte der Jogger wieder sein Tempo und rannte in Richtung Wermelskirchen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er sei circa 1,90 bis zwei Meter groß, sehr schlank und etwa 45 Jahre alt. Er habe eine enge und lange Jogginghose und ein enges langärmeliges Jogging-Shirt getragen. Er habe längeres, krauses Haar, das mit einem Stirnband gehalten wurde, gehabt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.