Köln. Die Deutsche Bahn (DB) veranstaltet von 5. bis 11. November nach eigenen Angaben das größte Bewerbungsgespräch Deutschlands. Eine Station ist Köln. Von Sonntag bis Samstag werden dort rund 400 Bewerbungs- und Beratungsgespräche angeboten. Im Dorint An der Messe Köln, Deutz-Mülheimer-Str. 22-24, haben Interessierte täglich von 6 bis 22 Uhr die Möglichkeit, sich zu informieren und persönlich vorzustellen. Rund 30 DB-Mitarbeiter sind im Einsatz. Die Entscheidung, ob die Bewerbung erfolgreich war, fällt direkt vor Ort.

Insgesamt werden in einer Woche in sieben Städten (Hamburg, München, Nürnberg, Köln, Berlin, Mannheim und Frankfurt) rund 3000 Interviews angeboten. 1000 Mitarbeiter will die DB bei Deutschlands größtem Bewerbungsgespräch gewinnen. Der Fokus liegt auf berufserfahrenen Facharbeitern und Quereinsteigern.

Gesucht werden in Köln: Bauleiter, Bike-Service-Mitarbeiter, Elektriker, Facility Manager/Objektmanager, Gebäudereiniger, Koch, Kranführer, Lokführer, Lokrangierführer, Mitarbeiter für die Bahnhofsaufsicht, Elektroniker, Mechatroniker, Rangierbegleiter, Rangierer, Reiseberater, Servicetechniker, Schlosser/Industriemechaniker, Signalmechaniker und Vegetationspfleger. Außerdem wird der Quereinstieg zum Fahrdienstleiter, Kundenbetreuer im Nahverkehr, Lokführer, Rangierbegleiter, Wagenmeister, Zugbegleiter oder 1. Klasse Steward angeboten.