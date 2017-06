Die Anlieger werden am 6. Juli im Sitzungssaal über den Ausbauentwurf der oberen Hauptstraße informiert.

Burscheid. Der Umbau der oberen Hauptstraße sowie des Platzes an der Kreissparkasse sind wie berichtet Bestandteile des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK). Die Maßnahmen sind im Städtebauförderprogramm 2017 des Landes NRW enthalten. Den Bewilligungsbescheid für diese Maßnahmen erwartet die Stadt Burscheid nach eigener Angabe in Kürze.

Über den Ausbauentwurf der oberen Hauptstraße und des Platzes an der Sparkasse informiert die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Planer vom Büro ASS, dem Büro Stelter und den Technischen Werken Burscheid (TWB) am Donnerstag, 6. Juli, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (Dachgeschoss, Eingang Ewald-Sträßer-Weg 2).

Hierzu lädt die Stadtverwaltung alle Anlieger (Eigentümer und Geschäftsinhaber) dieses Umbauabschnitts persönlich ein, damit sie sich informieren und ihre Anregungen einbringen können. Bereits ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Pläne vor Ort einzusehen und mit den Ansprechpartnern der Stadt sowie der Ingenieurbüros zu diskutieren.

Die obere Hauptstraße soll nach den Plänen von Kommunalpolitik und Stadtverwaltung aufgewertet werden. Sie soll gemäß Verkehrskonzept als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Schmidt-Straße umgestaltet werden. Fahrradfahrer sollen die Straße aber in Gegenrichtung befahren können. Die gewonnenen großzügigen Nebenanlagen schaffen attraktive Aufenthaltsräume und können auch für Außengastronomie genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Parkplätze würden beiderseits der Fahrbahn angeordnet.

Des Weiteren werde der Platz an der Sparkasse neu gestaltet. Dort würden als Eingangssituation zur Burscheider Innenstadt hohe Anforderungen gestellt. Er solle eine repräsentative Funktion erfüllen und gleichzeitig den Burscheidern zum Aufenthalt dienen. Das Konzept berücksichtige diese vielseitigen Nutzungsansprüche.

Schon im kommenden Jahr sollen die Baumaßnahmen fertig sein

Der Umbau der oberen Hauptstraße und des Platzes an der Kreissparkasse soll laut Verwaltung im nächsten Jahr bereits fertig gestellt werden. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Straßenraums würden auch Erneuerungsmaßnahmen an den Kanälen und weiteren Versorgungsleitungen durchgeführt.

Die Eigentümer und Geschäftsinhaber seien nun gefragt, ihre Vorstellungen in die Konzepte einzubringen. In der Informationsveranstaltung sollen neben dem Straßen- und Platzumbau auch die Maßnahmen zur Kanalerneuerung besprochen werden. Individuelle Fragen, wie zum Beispiel zur Höhenplanung oder Anpassung der Hausanschlüsse, würden mit den betroffenen Anliegern in späteren Einzelgesprächen geklärt. Red