Linker Landratskandidat kritisiert Verhalten am Wahlabend: Santelmann habe sich schon wie der neue Landrat gezeigt.

Rhein.-Berg. Kreis.Der Wahlausschuss des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Mittwochabend das Endergebnis der Bundestagswahl festgestellt. Damit ist es jetzt amtlich, dass Hermann-Josef Tebroke (CDU) den Kreis als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter vertritt.

Das Kreiswahlamt hatte zuvor alle Wahlniederschriften aus den 290 Stimmbezirken auf Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit überprüft. Dabei seien keine gravierenden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Lediglich in einem Bergisch Gladbacher Wahllokal hatten drei Personen, die nur für die Landratswahl stimmberechtigt waren, auch Stimmzettel für die Bundestagswahl ausgehändigt bekommen. Auswirkungen auf das Ergebnis der Bundestagswahl im Rheinisch-Bergischen Kreis hätten sich daraus aber nicht ergeben.

Die Wahlbeteiligung lag mit 80,22 Prozent höher als 2013. Damals stimmten rund 78 Prozent der Wahlberechtigten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ab. Besonders bei den per Brief abgegebenen Stimmen war ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Es nutzten rund 28 Prozent der Wahlberechtigten diese Möglichkeit zur Stimmabgabe. 2013 waren es noch 22 Prozent. Wegen offenbar immer noch zu wenig eingesetzten Helfern für die Briefwahl hatte sich die Auszählung in die Länge gezogen.

Mikrofon nur an CDU-Kandidat Santelmann weitergegeben

Kritik am Auftritt des Landrats-Kandidaten der CDU, Stephan Santelmann, und an Tebroke selbst kommt derweil von dem Landratskandidaten der Linken, Tomás M. Santillán. Santelmann habe am Wahlsonntag im Kreishaus das Mikrofon von Landrat Tebroke entgegengenommen und sich bereits wie der neue Landrat präsentiert. „Man hätte mindestens erwarten können, dass die Stichwahlgegnerin (Tülay Durdu/SPD; Anm. d. Red.) für den 8. Oktober im Kreishaus noch zu Wort kommen würde, aber Fehlanzeige. Der CDU-Sieger und Alt-Landrat Tebroke machte von seinem Hausrecht Gebrauch und ,Ende der Wahlkampf-Vorstellung’ auf Kosten der Steuerzahler. Wie berichtet, hatte Santelmann mit 44,6 Prozent die absolute Mehrheit deutlich verfehlt und muss nun am 8. Oktober erneut antreten. Red/hmn