Das Wanderprogramm der Wanderfreunde im Bergischen Land für den Mai und mehrtägige Wanderreisen im Jahr 2018.

Bergisches Land. Auch wenn der gestrige Vatertag ziemlich trübe war, ist jetzt wieder die Zeit gekommen, um die Natur bei Wanderungen und Radtouren ausgiebig zu genießen. Was die Wanderfreunde im Bergischen Land für die kommenden Wochen und Monate anbieten finden Sie hier:

Mittwoch, 16. Mai: Radwanderung ab Paffrath „Wir umrunden den Ophovener Weiher“, Strecke: 35 Kilometer. Zurück geht es durch den Bürgerbusch; Treffpunkt: 10 Uhr, BG-Paffrath, Parkplatz am Kombibad; Sonstiges: Einkehr auf Wunsch, Radwanderführer: Rolf Haibach, Telefon: 02207/1745, Mail: rolfhaibach@gmx.de

Donnerstag, 17. Mai: „Im Bergischen Land unterwegs“, Teil 1 Leichte Wanderung ab Burscheid-Eichenplätzchen, Strecke: neun Kilometer, Treffpunkt: 8.45 Uhr, BG-Zentrum, am Rosengarten, an der Odenthaler Straße; Kosten pro Person: etwa drei Euro Fahrgeld für Bustransfer, Sonstiges: Schlusseinkehr geplant, Anmeldung: bis zum 16. Mai, 19 Uhr, per Telefon oder Mail bei Wanderführer: Dieter Schneppensiefen, Telefon: 02202/9891177, Mail: dieter.schneppensiefen@t-online.de

Freitag, 18. Mai: „Wir singen Volkslieder im Singkreis - der Wonnemonat Mai lässt die Sonne erstrahlen“ Treffpunkt: Clubheim CBF, Parkplatz, Hauptstr. 293-297 Dauer: 19 bis 21 Uhr Leitung: Marion Müller, Telefon: 0152/31920589

Montag, 21. Mai: Radwanderung nach Burscheid zur Lambertsmühle, Strecke: 45 Kilometer auf der Bahntrasse über Opladen und Leverkusen-Schlebusch zurück, Treffpunkt: 10 Uhr, BG-Paffrath, Parkplatz am Kombibad, Sonstiges: Zwischen- oder Schlusseinkehr auf Wunsch, Radwanderführer: Jutta Neumann und Hans-Dieter König, Telefon: 0157/53030524 (mit Mobilbox)

Sonntag, 27. Mai: Leichte Wanderung ab Brühl „Wald und Seen-Landschaften“ Strecke: 16 Kilometer, Treffpunkt: 9 Uhr, BG-Zentrum, Parkplatz Zanders, Heidkamper Tor, Kosten pro Person: etwa fünf Euro zur Pkw-Mitfahrt, Sonstiges: Schlusseinkehr auf Wunsch, Anmeldung: bis 26. Mai, 20 Uhr bei Wanderführer: Josef Berger, Telefon: 02207/3307, Mail: jos.berg@gmx.de

Mittwoch 30. Mai: „After Work-Gesundheitswanderung im Diepeschrather Wald“, Strecke: etwa sechs Kilometer, Treffpunkt: 19 Uhr, BG-Paffrath, Parkplatz am Kombibad, Anmeldung: bis 29. Mai, 20 Uhr, per Telefon oder Mail Gesundheits-Wanderführer: Dr. Hans Tups, Telefon: 02202/2603231, Mail: htups@gmx.de

Donnerstag, 31. Mai: „Schöne Aussichten zwischen Thier und Wipperfürth“ Strecke etwa elf Kilometer, Treffpunkt 1: 9.30 Uhr, BG-Zentrum, Parkplatz Zanders, Heidkamper Tor; Treffpunkt 2: 10 Uhr, Kürten Rathaus, Bushaltestelle, wenn belegt Aldi-Parkplatz L 286, Kosten pro Person: etwa 3,50/1,50 Euro zur Pkw-Mitfahrt, Sonstiges: Schlusseinkehr auf Wunsch, Anmeldung: am 30. Mai, 9 bis 18 Uhr, per Telefon bei Wanderführer: Peter Jobke, Telefon: 02207/9125454