Diesen Spaß gibt es wieder im Freibad Dabringhausen.

Wermelskirchen. Jetzt sollte man schnell sein. Die Plätze für die Wasserolympiade im Freibad Dabringhausen sind jedes Jahr heiß begehrt. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren können im kühlen Nass und rundherum an Wettbewerben und Spielen teilnehmen. Hier zählt natürlich das olympische Motto: „Höher, schneller, weiter.“ Und selbstredend ist auch der Teamgeist gefragt.

Die Erlebnispädagogen Marc Weyer und Marius Preyer werden dafür sorgen, dass den Teilnehmern vom 13. bis 14. August im Freibad Dabringhausen so schnell nicht langweilig wird. Den Teilnehmern erwartet auf Wunsch direkt am ersten Tag ein Höhepunkt: Lagerfeuer und Zeltübernachtung am Beckenrand. „Für das leibliche Wohl an beiden Tagen und für die Betreuung durch ausgebildete Rettungsschwimmer ist natürlich rund um die Uhr gesorgt“, teilt Dominik Roenneke, Vorsitzender des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen, mit.

Dank der Förderungen durch die Hans-Hermann-Voss-Stiftung und „Ein Herz lacht“ zahlen die Teilnehmer der Wasserolympiade für beide Tage mit Eintritt ins Freibad und Komplettverpflegung nur 12,50 Euro pro Person. Anmeldeformulare sind im Internet unter www.freibad-dabringhausen.de unter dem Stichwort „Aktuelles“ und an der Kasse verfügbar. jp