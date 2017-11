Viva Colonia – feiern für krebskranke Kinder. Tom Buhrow wird zum Ehrenbrandmeister der Kölschen Funkentöter.

Köln. Es war eine gelungene Premiere – am Freitagabend wurden Jürgen und Bettina Peters in der Kölner Flora von Bürgermeister Hans-Werner Bartsch und Festkomitee-Vize Joachim Wüst zum neuen Jan-und-Griet-Paar proklamiert. Bislang geschah dies im Rahmen des Korpsappells des Reiterkorps Jan von Werth. Nun gibt es eine eigene festliche Veranstaltung bereits im November. Als Zeichen ihrer Macht im jecken Treiben bekam der Jan seinen Degen und Griet ihren Apfel überreicht. Das Traditionspaar wird nun in der Session durch die Säle ziehen. Höhepunkt ist das historische Spiel an Weiberfastnacht an der Severinstorburg und der Empfang am Karnevalsfreitag bei der Oberbürgermeisterin.

Insbesondere für Jürgen Peters, der noch keinen Rosenmontagszug verpasst hat, geht mit dem Jan ein langgehegter Traum in Traum in Erfüllung. Sein Vater war bereits bei Alt Köllen aktiv, wo Peters Eltern auch als Tanzpaar auf der Bühne standen. Peters selbst war elf Jahre als Tänzer beim Reiterkorps aktiv. Er arbeitet als Sportfotograf. Seine Frau Bettina stammt aus Daun in der Eifel, Sohn Philipp steht bei der Kinder- und Jugendtanzgruppe bei Jan von Werth auf der Bühne.

Im Februar wird im neuen rot-weißen Festzelt am Südstadion unter dem Titel „Viva Colonia“ groß gefeiert. Ein Tag steht dabei für ein besonderes Engagement. Am 3. Februar ab 14.30 Uhr gehen fünf Euro von jeder gekauften Karte an „Dat kölsche Hätz“. Die Organisation unterstützt seit vielen Jahren erfolgreich krebskranke Kinder und deren Familie. Bei der Premiere im Vorjahr konnten insgesamt 17 000 Euro für das Hilfsprojekt gesammelt werden. Schirmherr ist FC-Trainer Peter Stöger, der sich für den Besuch des Elternhauses viel Zeit genommen hat. „Ich bin sehr beeindruckt von der Vereinsarbeit und die Veranstaltung selbst ist ein Traum“, sagt der Coach.

Die Premiere der Party mit ihren 4500 Besuchern pro Abend ist der 2. Februar, die letzte Veranstaltung gibt es am Karnevalssonntag. Auf der Bühne stehen unter anderem die Höhner: „Wir engagieren uns seit vielen Jahren für krebskranke Kinder. Das ist umso wichtiger, wenn man sieht, dass es heute gute Möglichkeiten gibt den Krebs zu besiegen“, erklärt Frontmann Henning Krautmacher. Weitere Künstler sind die Bläck Fööss, Kasalla und erstmals auch Mo-Torres: „Karneval ist für mich noch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wenn es um Kinder geht, bin ich dabei.“ Neu ist in diesem Jahr nicht nur das Festzelt, sondern eine Lärmschutzwand am Veranstaltungsort. Karten gibt es ab 21.50 Euro online unter: www.viva-colonia.de