Leverkusen muss noch drei Spiele absolvieren – das erste am 23. Dezember.

Leverkusen. Morgen endet die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland mit den Finalspielen in Hamburg. Doch für die Spielerinnen der Elfen stehen im Endspurt des Jahres noch drei Ligaspiele in der der Handball-Bundesliga Frauen auf dem Programm.

Während Katja Kramarczyk und Jenny Karolius bei der Handball-Weltmeisterschaft weilten, bereitete sich Renate Wolf mit ihren Elfen auf die nächsten Spiele der Handball-Bundesliga Frauen vor. Noch vor dem Jahreswechsel stehen drei Pflichtspiele auf dem Programm. Am Samstag, 23. Dezember, treten die Werkselfen um 19.30 Uhr im Sportzentrum Ösch bei der Tus Metzingen an.

Unmittelbar nach den Feiertagen steigt in der Ostermann-Arena am Mittwoch, 27. Dezember um 19.30 Uhr die Partie gegen Frisch Auf Göppingen. Hier rechnen die Verantwortlichen, wie in den vergangenen Jahren auch, mit einer gut gefüllten Halle beim letzten Heimspiel des Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr.

Am Samstag, 30. Dezember, gastieren die Elfen dann zum letzten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr beim VfL Oldenburg, die Partie wird um 18 Uhr Arena angepfiffen.