Der Burscheider Peter Tilmans berät Interessenten.

Rhein.-Berg. Kreis. Zum diesjährigen Start des Bewerbungsverfahrens für das Jahr 2019 bei der Polizei am 4. Juni bietet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde am Dienstag im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Informationsveranstaltung zum Thema an.

„Ich empfehle immer eine frühzeitige Bewerbung, damit der bevorstehende Einstellungstest schon im Herbst 2018 abgeschlossen ist. Die späten Bewerberinnen und Bewerber, die sich erst im August oder September bewerben stehen immer im langen Bewerbungsstau. Und hier gibt es keine Rettungsgasse, sondern nur viel viel Wartezeit,“ sagt Einstellungsberater Peter Tilmans.

Wer sich für einen der Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar bei der Polizei NRW interessiert, kann sich an diesem Tag informieren. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr werden Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Studienbeginn am 1. September 2019 erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. Informationen auch unter www.genau-mein-fall.de oder peter.tilmans@polizei.nrw.de. Red