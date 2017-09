„Aktionstag für Zeitschenker“ will Ehrenamtler besser ins Bild setzen und dichter vernetzen.

Rhein.-Berg. Kreis. ein „Aktionstag für Zeitschenker“ am Samstag, 7. Oktober, richtet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich für die Integration von Geflüchteten einsetzen oder dies beabsichtigen. Er soll den gemeinsamen Austausch und die Vernetzung mit Geflüchteten unterstützen und stärken sowie vielfältige Informationen bieten.

Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im Kardinal-Schulte-Haus in Bensberg, Overather Straße 51, in Bergisch Gladbach. Auch interessierte Bürger, die sich einen ersten Eindruck verschaffen und in die Flüchtlingsarbeit einbringen möchten, sind willkommen.

Projekte für die Vermittlung von Wohnraum werden vorgestellt

Das Kommunale Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises hat in Kooperation mit der „Aktion Neue Nachbarn“ und „FIM – Fachdienst für Migration und Integration“ ein umfangreiches Programm für den Aktionstag organisiert. Die Besucher erwarten Kurzvorträge des Jobcenters und der Ausländerbehörde, die aufgreifen, welche Leistungen die Geflüchteten erhalten und welche Perspektiven sie in Deutschland haben. Außerdem geben die Flüchtlingsinitiativen „Willkommen in Wermelskirchen“ und „Neue Heimat Bergisch Gladbach“ interessante Einblicke in aktuelle Projekte, die sich unter anderem mit der Vermittlung von passendem Wohnraum beschäftigen.

Zudem gibt es einen Markt der Möglichkeiten, auf dem die Aussteller Informationen rund um das Thema Flüchtlingsarbeit präsentieren. Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde erklären, wie sich Geflüchtete ihre Fahrerlaubnis aus ihren Herkunftsländern anerkennen lassen können. Der Verein Frauen helfen Frauen präsentiert Unterstützungsangebote für alleinreisende Frauen und Rubicon Köln stellt die Anlaufstellen für Geflüchtete mit vielfältiger sexueller Orientierung vor. Daneben präsentieren sich Flüchtlingsinitiativen aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis.

Im Anschluss an den offiziellen Veranstaltungsteil laden die Veranstalter zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Für Unterhaltung sorgt dabei der westafrikanische Musiker Inouss Landozz mit seiner Band. Die Teilnahme kostet nichts. Anmeldungen nimmt das Kommunale Integrationszentrum unter ki@rbk-online.de oder Telefon 0 22 02/13-9111 entgegen. Red