60 Zuhörer kamen zur ersten Märchenstunde von Heidrun Letzner und Dorothee Rüssmann in der historischen Stätte.

Burscheid.Zur Lambertsmühle, die selbst einen Hauch von verwunschenem Schloss hat, passten genau die Märchen, in dem Spinnen und Weben die Hauptrolle spielen. Am Freitag warteten etwa sechzig Besucher gespannt auf das Erzählerinnen-Duo Heidrun Letzner und Dorothee Rüssmann. Während einer Lesung im Jahre 2008 hörte auch Heidrun Letzner (seit zehn Jahren Vorlesepatin) einer versierten „Märchentante“ zu und entschloss sich selbst, die Erzählkurse des Katholischen Bildungswerks Leverkusen zu belegen.

Mit der heiteren Bemerkung: „Wir hoffen, es läuft in dieser Stunde alles wie am Schnürchen“, läutete Rüssmann mit dem Ton der Klangschale zuerst einmal die allgemeine Kaffeestunde ein. Abseits der weltbekannten Märchen, in denen Spinnen vorkommt, wählten die ausgebildeten Erzählerinnen sechs Geschichten aus, deren Handlung den meisten Gästen unbekannt war. Den Inhalten war eines deutlich zu entnehmen: Zu Garn gesponnen und gewebt wurde in früheren Jahrhunderten neben der Schafwolle in gleicher Weise die Faser der Flachspflanze – heute noch als Leinenstoff bekannt.

Das Märchen vom goldgierigen König schilderte auf poetische Art, wie viel langwierige und aufwendige Vorgänge die reife Pflanze über sich ergehen lassen muss, bis ihr Inneres zu einem geschmeidigen Faden werden kann. Wie ein arbeitsames, aber armes Mädchen mit Hilfe von geschickten Spinn- und Webe-Werkzeugen sich einen Königssohn „erspinnen“ kann – das verstand sogar der junge, männliche Zuhörer, dessen Deutsch erst dabei ist, sich zu stabilisieren.

Nicht alle Märchen hatten ein glückliches Ende

Nicht jedes Märchen hatte ein glückliches Ende. Ein verzauberter Kranich, der in Menschengestalt aus den eigenen Federn kostbare Brokatstoffe weben konnte, musste leider nach der Entdeckung des Geheimnisses wieder fortfliegen. Dafür brachte der augenzwinkernde Gag der letzten Erzählung die Stimmung wieder ins Lot. Die frischgebackene Königin wurde durch eine trickreiche Erklärung ihrer Spinnhelferinnen für den Rest ihres Lebens davon befreit, die von ihr so verhasste Spinnarbeit zu erlernen.

Dorothee Rüssmann ist seit neun Jahren als Märchenerzählerin unterwegs, sowohl vor Schülern wie Erwachsenen. Als ausgebildete Kraft auf dem Gebiet der Psycho-Motorik sowie der Leitung von Senioren-Sportgruppen, ist sie aktiv im TB Großösinghausen. Die Lesung in der Lambertsmühle war für sie allerdings eine Premiere. Als interessante Ergänzung waren Spinnrad und Webstuhl der „Frau Wolle“ (Dorina Krieger) zu bestaunen.