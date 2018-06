Schwimmschule Aqua-Vital beteiligt sich erneut am Projekt „NRW kann schwimmen“.

Leverkusen. Der Sportpark Leverkusen bietet mit seiner Schwimmschule Aqua-Vital für die Sommerferien wieder Kurse des NRW-Programms „NRW kann schwimmen“ an – diesmal im Hallen- und Freibad Wiembachtal. Im Rahmen des Landesprogramms konnten 2017 mehr als 2000 Kinder in 519 Kursen ein Schwimmabzeichen erwerben.

Die Aktion „NRW kann schwimmen“, wird über die Landesstelle für den Schulsport NRW organisiert und bietet landesweit in den Ferien diese Kurse an. Der Sportpark Leverkusen beteiligt sich mit der Schwimmschule Aqua-Vital seit 2012 an dem Förderprogramm und ermöglicht Leverkusener Schüler der Klassen 3 bis 6 in den Schulferien (besser) schwimmen zu lernen.

So werden in den kommenden Sommerferien erneut acht Schwimmkurse angeboten. Vom 30. Juli bis zum 10. August und vom 13 . August bis zum 24. August haben jeweils zehn Kinder pro Kurs unter Aufsicht geschulter Übungsleiter die Möglichkeit, schwimmen zu lernen und das Seepferdchen- das Seeräuber- oder das Bronze-Abzeichen zu erlangen.

Die Kurse finden zwischen 9 und 13 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über ein Anmeldeformular, das nur in den Sekretariaten der Schulen erhältlich und auch nur mit dem Stempel der Schule gültig ist. Anmeldeschluss für die Eltern ist am 22. Juni.

Da es sich um ein gefördertes Projekt handelt, beträgt die Kursgebühr nur 10 Euro. Angesichts des begrenzten Platzkontingentes empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.