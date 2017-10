Flughafen Köln/Bonn erwartet an die 630 000 Passagiere.

Köln. Der Flughafen Köln/Bonn macht sich bereit für die nächsten verkehrsreichen Wochen – die Herbstferien stehen an. 630 000 Reisende erwartet der Flughafen bis zum 5. November, acht Prozent weniger als im Vorjahr. Gründe dafür sind die Insolvenz der Air Berlin sowie kurzfristige Flugstreichungen durch Ryanair. Dennoch rechnet der Airport mit den zweitstärksten Herbstferien jemals. „Wir freuen uns auf die nächste Reisewelle. Dass die Ferien durch die Situation von Air Berlin und Ryanair nicht ganz mit den Höchstwerten des Vorjahres mithalten können, schmälert unser Rekordjahr nicht. Zum Jahresende werden wir erstmals die Zwölf-Millionen-Grenze durchbrochen haben“, sagt Flughafenchef Michael Garvens.

Den stärksten Tag der Herbstferien hatte der Flughafen gestern, direkt zu Beginn der Herbstferien. Fast 45 000 Passagiere haben den Flughafen allein an diesem Tag genutzt. Insgesamt reisen am ersten Ferienwochenende – also noch heute und morgen – etwa 127 000 Fluggäste. Am letzten Wochenende der Ferien rechnet der Flughafen dann noch einmal mit etwa 100 000 Passagieren.

Beliebt sind in den Ferien auch in diesem Jahr wieder klassische Sonnenziele wie Spanien mit Palma de Mallorca, Italien, Griechenland, Ägypten oder Portugal. Auch die Türkei ist trotz schwächerer Zahlen durch die angespannte politische Lage weiterhin vorne mit dabei. Auf der Fernstrecke zieht es viele Passagiere ins Urlaubsparadies: Punta Cana (Dominikanische Republik), Bangkok (Thailand), Miami (USA) und Mauritius liegen hoch im Kurs. Städtereisende fliegen nach Berlin, München und London.