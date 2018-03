Volker Technau wird mit der Zuccalmaglio-Plakette ausgezeichnet.

Burscheid. Im feierlichen Rahmen des Konzertes wurde Volker Technau die Jacob-Salentin -von-Zuccalmaglio-Plakette verliehen. Die 1962 anlässlich des 150. Jubiläums der Musicalischen Academie von Burscheids Ehrenbürger Prof. Dr. Paul Luchtenberg für besondere Verdienste um die Tradition, Pflege und Förderung der Kultur, vor allem der Musik in Burscheid gestiftete Plakette ist damit zum neunten Mal verliehen worden.

„Er hat immer im Interesse des Orchesters gehandelt.“

Stefan Caplan, Bürgermeister

In seiner Laudatio hob Bürgermeister Stefan Caplan die Verdienste Volker Technaus, der bereits im Alter von 17 Jahren in die Musicalische Acadmeie eintrat, für die Musik in Burscheid hervor. Er wurde 1941 in Weimar geboren, besuchte nach der Übersiedlung nach Burscheid das Gymnasium in Wermelskirchen, wohin er nach dem Studium für Musik und Französisch als Lehrer zurückkehrte. Als Musiklehrer hat er unzählige Schüler mit der Musik vertraut gemacht. Volker Technau spielt Geige und Bratsche und hat in seiner bis heute andauernden aktiven Mitgliedschaft in der Academie auf beiden Instrumenten gespielt.

Er hat sich, wie Bürgermeister Caplan betonte, „in beiden Bereichen nicht nach seinen eigenen Wünschen gerichtet, sondern immer im Interesse des Orchesters gehandelt“. Als Dirigent geschult, war er stets bereit, bei Bedarf den Dirigenten zu vertreten. Seit über 35 Jahren stellte er sich bei der ehrenamtlichen Organisation in den Dienst des Orchesters, im Vorstand bekleidete er unterschiedliche Ämter, u.a. das Amt des 2. Vorsitzenden. Volker Technaus Engagement in der Musicalischen Academie hat, so Bürgermeister Caplan, „in vielfältiger Weise dazu beigetragen, den so erfreulich hohen Leistungsstand des Orchesters zu erreichen“. Die schwere Bronzeplakette zeigt ein Porträt des Gründers der Musicalischen Academie von 1812 zu Burscheid, Jacob Salentin von Zuccalmaglio. MLM