So manches Grab wurde sichtbar schon sehr lange nicht mehr besucht. Bei manchen Grabstätten wuchern die Pflanzen so wild, dass der Grabstein komplett verschwunden ist. „Viele Leute kümmern sich nicht mehr um die Gräber, weil sie weggezogen sind oder weil sie auch einfach nicht mehr das Geld für die aufwendige Pflege mehr haben. Fast in jeder Grabreihe gibt es ein Beispiel dafür“, berichtet van Beylen.

Gerade jetzt haben die beiden Friedhofsgärtner viel zu tun, denn wichtige Feiertage wie Allerheiligen, der Volkstrauertag und der Totensonntag stehen im November an. „In den kommenden Tagen beginnen wir, die Kriegs- und Ehrengräber herzurichten. Vor den Feiertagen werden auch noch einmal die Wege vom Laub befreit.“ Vor allem jetzt am Wochenende rechnen die Gärtner damit, dass viele Angehörige zum Friedhof kommen werden, um die Gräber vor dem ersten Feiertag zu richten. „Das passiert meist auf den letzten Drücker. Samstag und Sonntag wir hier auf jeden Fall viel los sein. Es gibt aber Gräber, da liegt noch das Gesteck vom Vorjahr“, sagt van Beylen.

Dazu kommen Urnengräber, bei denen nur eine kleine Grabplatte im Rasen eingelassen ist oder auch die Baumgräber an der uralten Blutbuche. Dort werden die Namensschilder an einer Granitstehle angebracht und die sterblichen Überreste in Urnen beerdigt, die sich nach einer bestimmten Zeit in der Erde von selbst auflösen.

Nach den Feiertagen entsteht auf dem Burscheider Friedhof das erste Kolumbarium. Das sind große Blöcke aus Stein, in deren Kammern Urnen untergebracht werden können. In anderen Ländern sind diese schon seit langem im Einsatz. Hierzulande werden diese verstärkt nachgefragt. „Auch hier gibt es bei uns in Burscheid bereits eine Nachfrage genauso wie bei den neuen Feldern für Urnen.

Etwa 3000 Gräber hat der Burscheider Friedhof. Dort werden von den Gärtnern immer wieder alte Zinksärge entdeckt, die im 18. und 19. Jahrhundert bei wohlhabenden Leuten üblich waren. Auch ein Grabstein aus dem 19. Jahrhundert wurde entdeckt. „Früher hat man Grabsteine von abgeräumten Gräbern zum Befestigen der Wege auf dem Friedhof eingesetzt. Dort haben wir auch den alten Grabstein entdeckt“, sagt Ingendahl.