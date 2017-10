Henning und Renate Rader mussten bei Schäden der Heizung bisher einen Maurer vom Freilichtmuseum Lindlar kommen lassen.

Burscheid. Henning Rader hat viele Großstädte Deutschlands kennengelernt. Als Wirtschaftsprüfer ist er seinerzeit viel rumgekommen. Alle Orte hätten ihren Charme gehabt, erzählt er heute rückblickend. Doch zuhause fühlte sich der gebürtige Burscheider immer nur im Haus seiner Eltern. Die Geschichte ist es, die ihn mit dem Gebäude verbindet – und die ihn auch vor Herausforderungen stellt.

An der Hauptstraße steht das prächtige und traditionell geschieferte Familienhaus der Raders. Das Gebäude, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, fällt unter die Bestimmungen des Denkmalschutzes. Was für Auswirkungen das hat, ist vor allem im Winter zu spüren. Durch die alten Fenster dringt die kalte Luft ins Innere. In den Räumen ist es kalt und auch ein bisschen klamm. Die Gasheizung half in der Vergangenheit nicht immer dabei, ein angenehmes Wohnklima auf den 280 Quadratmetern Wohnfläche herzustellen.

Die Zentralheizung von 1926 darf nicht verändert werden

„1926 hat mein Vater hier eine Zentralheizung eingebaut“, erzählt Henning Rader. Für damalige Verhältnisse war das eine moderne Technik, die nun aber auch in die Jahre gekommen ist. Immer wieder kam es zu Rohrbrüchen. „Die Gasleitungen wurden tief in die Wände verlegt, das fand man damals chic. Bei einem Rohrbruch muss die ganze Wand aufgerissen werden.“ Es war ein Risiko, das Henning Rader und seine Ehefrau Renate nicht mehr eingehen wollten. Den Defekt im Heizungssystem in den Wänden ausfindig zu machen, war teils aufwendig und mit hohen Kosten verbunden.

Ein Burscheider Handwerksbetrieb konnte das Ehepaar in diesen Fällen nicht beauftragen. „Wir mussten wegen des Denkmalschutzes einen Maurer vom Freilichtmuseum Lindlar kommen lassen. Und er darf für das Haus nur Lehm aus einer Grube in Lindlar verwenden.“ Eine neue Gasheizung darf nicht eingebaut werden. Auch müssen die undichten Fenster so bleiben, wie sie sind. Die Konsequenz: Bis der Defekt in den alten Leitungen behoben ist, sitzen die Raders in kalten Zimmern.

Es dauerte seine Zeit, nun wurde doch eine Lösung gefunden. Die Gasleitungen wurden von der Belkaw stillgelegt. Die Familie Rader heizt nun mit Elektroheizungen. Sie ziehen die kalte Raumluft automatisch an und wärmen sie auf. Über eine Fernbedienung kann Henning Rader punktförmig steuern, welcher Raum zu welcher Zeit auf welche Temperatur erhitzt werden soll. Die Nachtabsenkung ist eingestellt.