Seniorenbeirat bietet Fahrt zur Ausstellung „Forum für Generationen“ an.

Burscheid. Zur Veranstaltungsreihe zum Thema „Älter werden“ in Burscheid bietet die Zukunftsinitiative gemeinsam mit der Quartiersentwicklung und dem Seniorenbeirat der Stadt Burscheid am Donnerstag, 17. Mai , von 10 bis etwa 17 Uhr einen Tagesausflug zur Dauerausstellung „Forum für Generationen“ bei der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn an.

Die meisten Menschen möchten bis zum Lebensende selbstständig in dem eigenen Zuhause leben. Häufig ist die vorhandene Wohnung oder das Haus aber nicht seniorengerecht. Oft bedarf es aber nur kleinerer Veränderungen in der Möblierung oder den Einsatz von Hilfsmitteln, um die Wohnsituation zu verbessern. Manchmal sind aber auch größere Änderungen erforderlich, wie z. B. der Einbau einer ebenerdigen Dusche oder die Veränderung des Hauszugangs, um weiterhin in den eigenen vier Wänden leben zu können.

In der Dauerausstellung „Forum der Generationen“ können sich die Senioren selbst ein Bild davon machen, wie solche kleinen und großen Veränderungen aussehen können und welche Hilfsmittel den Alltag zu Hause erleichtern. Bei dem Besuch erhalten die Teilnehmer eine Führung durch die Dauerausstellung mit mehr als 1000 senioren- und benutzerfreundlichen Produkten für den Alltag.

Der Ausflug wird von Mitgliedern des Seniorenbeirats und der Quartiersentwicklerin Maryna Gralicki begleitet. „Ziel dieser Reise ist es, den Teilnehmern einen Überblick darüber zu geben, welche Möglichkeiten bestehen, ihr Zuhause barrierefrei und entsprechend den altersgerechten Bedürfnissen zu gestalten und damit einen möglichst langen Verbleib in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten“, erklärt Maryna Gralicki.

Vor dem Besuch der Ausstellung steht bei der Gesellschaft für Gerontotechnik ein Mittagsimbiss bereit. Im Anschluss an die etwa zweistündige Führung gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kosten für den Ausflug mi Verpflegung betragen 10 Euro pro Person. Die Fahrtkosten übernimmt der Seniorenbeirat der Stadt Burscheid. Abfahrt ist um 10 Uhr am Hilgener Bahnhof, Bahnhofstaße, oder um 10.30 Uhr am Burscheider Rathaus, Ewald-Sträßer-Weg 2.

Anmeldung bei Astrid Witze an der Rathaus-Info bis 30. April unter Tel. 670 333. Red