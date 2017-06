Ein 20-Jähriger ist in einen Lkw-Anhänger gekracht - nach ersten ermittlungen bei einem illegalen Rennen. Ihm und einem 21-Jährigen wurden die Führerscheine abgenommen.

Köln. Nach einem illegalen Autorennen in Köln ist am Samstagabend zwei Männern der Führerschein abgenommen worden. Ein 20-Jähriger und sein 21 Jahre alter Freund sollen Zeugenaussagen zufolge durch ein Industriegebiet gerast sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 20-Jährige schleuderte dabei in einer Rechtskurve in einen geparkten Lkw-Anhänger. Von dort prallte sein Wagen zurück und kam auf der Mitte der Straße wieder zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Als die Polizei eintraf, versuchten die beiden Männer, sich zu verstecken. Hinweise von Passanten führten die Beamten jedoch zu den mutmaßlichen Rasern.

Eine Richterin ließ noch am Abend die Fahrerlaubnis einkassieren, auch die Autos und Handys wurden beschlagnahmt.

Vor gut einer Woche war in Mönchengladbach ein 38 Jahre alter Fußgänger bei einem illegalen Autorennen getötet worden. dpa

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die jungen Männer seien 18 und 19 Jahre alt. Diese Information stammte aus der Erstmeldung der Polizei. Die Ermittler haben die Angabe jedoch am Sonntagnachmittag korrigiert.