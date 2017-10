Gil Ofarim: Ich bin damit aufgewachsen, meine frühesten Erinnerungen sind das Dschungelbuch. Außerdem liebe ich Lilo und Stitch – über diesen Film bin ich zu meinen Hunden, französische Bulldoggen, gekommen. Stitch sieht so ähnlich aus wie diese Hunde. Außerdem bin ich heute Vater zweier Kinder und die kann man, anders als bei vielen anderen Sendungen, mit guten Gewissen Disney-Filme im Fernsehen gucken lassen. Noch sind sie mit zweieinhalb Jahren und acht Monaten aber noch zu jung fürs Fernsehen. Ich selbst schaue auch noch gerne solche Filme an wie zuletzt den „König der Löwen“.

Gil Ofarim kommt in Dezember mit den Disney-Songs in die Kölner Arena.

Am 22. Dezember steht Gil Ofarim bei Disney in Concert „Magic Moments“ auf der Bühne in der Kölner Arena.

Was bedeutet für Sie jetzt die Disney-Tour?

Ofarim: Sehr viel. Es ist toll mit Stars wie Cassandra Steen unterwegs zu sein und auf der Bühne ein ganzes Orchester hinter sich zu haben. Meine Band bezeichne ich schon mal gerne als meine Fußballmannschaft. Aber jetzt sind wir mit dem gesamten Verein und den Fanclubs auf Tour und präsentieren Musik aus 80 Jahren Disney. Da freue ich mich sehr drauf.

Welche Songs werden Sie singen?

Ofarim: Ich bekomme die ganz großen Nummern wie „Can you feel the love tonight“ von Elton John aus dem „König der Löwen“. Dieser Song gehört zu meiner persönlichen Top 10, die von „Billie Jean“ über Queen bis zu einer ganzen Symphonie reicht. Es wird beim Disney-Konzert auch einen Song geben, bei dem ich Cassandra mit der Gitarre begleiten werde.

Wie schwer ist es, synchron zu den Filmszenen zu singen?

Ofarim: Das werde ich jetzt bei den anstehenden Proben erfahren. Ich werde meine Songs intensiv vorbereiten und dann schauen, was da bei den Proben auf mich zu kommt. Ich wollte auf jeden Fall dabei sein und freue mich jetzt, dass ich es geschafft habe. Besonders freue ich mich auch auf die Kölner Arena, daran habe ich sehr gute Erinnerungen.

Welche Beziehung haben Sie zu Köln?

Ofarim: Ich war als Teenie sehr viel in Köln und auch in diesem Jahr war ich oft in der Stadt. Diese war immer gut zu mir und ich kann mich noch gut an die Zeiten mit dem Sender Viva erinnern. Besonders gerne mag ich die Menschen in Köln. Die Menschen tragen ihr Herz auf der Zunge und verzeihen es einem auch, wenn man nach einem langen Flug die Stadt beim Auftritt verwechselt und Dortmund in Köln begrüßt. Das gab viele Lacher.

Sie sind Schauspieler und Musiker. Gerade gab und gibt es auch Filmpremieren mit Ihnen. Wie vereinen Sie all diese Bereiche?

Ofarim: Ich kann das ganz gut koordinieren und brauche einfach auch die Abwechslung. Das gibt mir meine Lebensenergie. Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Leben so führen kann.

Service: Disney in Concert „Magic Moments“ gibt es am 21. Dezember in der Oberhausener Arena und am 22. Dezember in der Kölner Arena. Tickets für Köln: Tel. 0221/8020.

