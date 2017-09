193 i-Dötzchen hatten gestern in den drei Burscheider Grundschulen ihren ersten Tag – 40 mehr als im vergangenen Jahr. Darunter auch die Zahl vieler Flüchtlingskinder. Alleine an der Montanusschule wurden 75 Erstklässler in der Turnhalle empfangen, 37 Jungen und 38 Mädchen. Damit wurden drei Klassen gebildet. Im vergangenen Jahr wurden hier nur 51 Kinder eingeschult. Ebenfalls dreizügig ist die EMA-Schule mit 71 (2016: 50) neuen Schülern. Davon 35 Jungen und 36 Mädchen. Zweizügig bleibt die GGS Dierath mit 47 (52) i-Dötzchen, 26 Jungen und 21 Mädchen. hmn/Foto: DS