26:13 gegen Rheydter TV gelingt.

Witzhelden. In beeindruckender Verfassung präsentierten sich am Donnerstagabend die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Witzhelden. In der ersten Pokalrunde auf Niederrheinebene fertigten die Spielerinnen von Trainer Sascha Pauly den Oberligisten Rheydter TV mit 26:13 (11:6) ab. „Obwohl wir relativ viele Fehler gemacht haben, war das schon ein starker Auftritt meiner Truppe“, freute sich der Coach, der vor allem die Unterstützung der zahlreichen Zuschauer lobend erwähnte.

Bis zum 6:4 verlief das Aufeinandertreffen relativ ausgeglichen, danach zogen die Gastgeberinnen bis auf 11:6 zur Pause weg. Nach dem 14:10 erzielte die Pauly-Truppe sechs Tore in Serie und das Duell war entschieden. Sicherlich einen riesengroßen Anteil am Erfolg hatte Torhüterin Annika Böllstorf, die am Ende auf beeindruckende 21 Paraden kam.

TVW: Böllstorf, Remmel (bei einem Siebenmeter); Thilker (7), Garcia (7/1), Windmann (3), Pauly, Hantusch (beide 2), Schmitz, Rann, Lubberich, Heider (alle 1), Okos, Körner.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die „Turmladies“ bei der HSG WMTV Solingen zu Gast. Die Mannschaft aus der Klingenstadt unterlag zum Auftakt beim SSV Gartenstadt deutlich mit 16:24. Weiterhin nur zuschauen können die verletzten Ines Heimann, Katharina Esch und Lidija Hepp sowie die schwangere Kathrin Frielingsdorf. lh