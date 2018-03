Um das große Projekt angehen zu können, wollen die Stadt und die Hohe Domkirche eine gemeinsame Gesellschaft bürgerlichen Rechts kurz GbR gründen. Während das Domkapitel, das am Roncalliplatz den Neubau sein neues Kurienhaus realisieren will, schon im Februar einstimmig zugestimmt hat, steht im Rat die Entscheidung für die Umsetzung der Historischen Mitte nach aus. Sie soll in der nächsten Sitzung am 3. Mai fallen.

Ziel ist es für sie beide Museen in der neugestalteten Historischen Mitte im Schatten des Doms zusammenzuführen. „Das bringt Synergieeffekte und die Chance, das Entree und die Visitenkarte der Stadt am Dom mit einer höchst attraktiven Lösung neu zu gestalten, ist einmalig. Die Stadt hätte mit der Historischen Mitte ein neues Alleinstellungsmerkmal“, sagt Reker.

Dompropst Gerd Bachner ist von dem gemeinsamen Projekt voll überzeugt: „Wir haben lange im Stillen gut und konstruktiv zusammengearbeitet. Es wurde dabei auch viel um Detailfragen gerungen. Jetzt erwarte ich im Rat ein beherztes Ja für die Historische Mitte. Was die Museen angeht, haben wir keine Wahl, da geht es nur um die Form und die Weise. Der zeitliche Druck ist hier massiv“, erklärt Bachner.

Das Zeughaus und die Alte Wache sollen im Besitz der Stadt bleiben

Auch Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach setzt sich für die Neugestaltung ein: „Das wäre ein Upgrade für die Kulturstadt Köln. Man könnte aus der Not eine Tugend machen, und Museen in einer neuen modernen Form präsentieren. Außerdem wäre die Historische Mitte ein gutes Entree für die Via Culturalis.“

Das Zeughaus und die Alte Wache, die bislang noch das Stadtmuseum beherbergen, sollen nach dem Willen der Verwaltung im Besitz der Stadt bleiben. Sie könnten in Erbpacht an einen Investor abgegeben werden. So würde die Sanierung des maroden Gebäudekomplexes die Stadt und ihren Haushalt nicht belasten. Gedacht wird hier an eine Konzeptausschreibung für das Gebäudeensemble.

Aktuell stehen im direkten Umfeld der großen Kathedrale auch die sehr umfangreiche Sanierung des luxuriösen Domhotels sowie die Neugestaltung des Laurenz Carrè an, das sich zwischen dem Roncalliplatz und dem Rathaus befindet.