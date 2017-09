Das Ensemble Pottporus/Renegade gibt am 10. Oktober zwei Gastspiele in Leverkusen.

Leverkusen. Gleich zweimal ist das Ensemble von Pottporus/Renegade aus Bochum und Herne am 10. Oktober mit dem Tanzstück „Basmala – Freund oder Feind“ im Studio des Forums zu Gast, um 11Uhr für Schüler ab 14 Jahren und um 19.30 Uhr im Abendspielplan.

In dem Hip-Hop-Tanzstück „Basmala – Freund oder Feind“, entstanden 2016, macht sich Film- und Theaterregisseur Neco Çelik zusammen mit fünf Tänzern, deren Wurzeln in Ägypten, Iran, Benin, Senegal und der Türkei sind, auf eine ganz persönliche Spurensuche: Was bedeutet es für einen Muslim, mit einem Glauben jenseits der Radikalisierung, mitten in diesem aktuell wütenden, globalen Kulturkampf zu leben?

Leben zwischen Gangster-Coolness und Luxus

Auf der Bühne flimmern hinter den Tänzer Hip-Hop-Videos, die das Leben von Postmigranten zwischen Gangster-Coolness und Luxus inszenieren. Die fünf Tänzer starren ins Publikum, ihre Bewegungen sind weit weg von denen der perfekt inszenierten Gangster. Sie schwanken, greifen religiöse und rituelle Bewegungsformen auf, machen sie zu Gesten der Zerrissenheit, Wut, Scham und Trauer ... Nach beiden Vorstellungen gibt es ein Publikumsgespräch mit dem Ensemble.

Für beide Aufführung in Leverkusen gibt es noch Karten. Karten: Diese kosten 19,50 Euro, Ermäßigungen sind möglich. Das Schüler-Abo ist für dieses Gastspiel gültig. Die Karten für Schulvorstellung um 11 Uhr kosten sieben Euro. Die Tickets gibt es im Kartenbüro im Forum (Telefon 0214/406 4113) oder in Internet unter:

kulturstadtlev.de