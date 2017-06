Am 24. Juli soll die Einbahnstraße auf der B 51 Geschichte sein. Doch dann wird der Kreisverkehr am Eifgenweg gebaut.

Burscheid. Die gute Nachricht: Wenn alles glatt läuft, wird die Einbahnstraßenregelung zwischen Buchenweg und Witzheldener Straße in Hilgen am 24. Juli Geschichte sein. Die schlechte: Schon im August geht es mit einer fünfphasigen Ampel an der Kreuzung Dünweg/Eifgenweg/Ösinghausener Straße zu einem dritten Kreisverkehr auf der Straße weiter. Sieben weitere Monate sollen diese Arbeiten dauern.

Schon in den kommenden Tagen werden laut Stadtplaner Kurt Berger die Grundlagen für die Ampelanlage geschaffen. Sie sei sehr komplex, da auch die Aral-Tankstelle eine eigene Phase bekomme. Längere Wartezeiten für jede Phase dürften also dann vorprogrammiert sein.

Entlastung für den Ortsteil werde aber dadurch beschert, dass bald die endgültige Fahrbahndecke „eingebaut“ werde, so Friedel Lamsfuß, Projektleiter des Landesbetriebs Straßen.NRW. Dafür müsse man zwischen dem 14. und 16 Juli die Straße allerdings komplett sperren. Eine Umleitung werde über Dabringhausen ausgewiesen. „Das klappt aber nur, wenn das Wetter passt, so der Experte. Bei starkem Regen verschiebe sich dieses Baumaßnahme. Mit einer Einbahnstraßenregelung gehe es anschließend bis zum 23. Juli weiter. Lamsfuß glaubt, dass es sich bei diesem Datum tatsächlich um den Abschluss handelt, da die zuständige Firme dann Betriebsferien habe.

Im August beginnen dann die Arbeiten an dem dritten Kreisverkehr. Und im Jahr 2018 die zweijährigen Arbeiten an der Unterführung Ösinghausener Straße. Das Brückenbauwerk müsse saniert werden. Dass es nicht zu Überschneidungen komme, dafür haben Straßen.NRW gesorgt. „Wir haben das getimt“, so Lamsfuß.