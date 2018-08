Die Bands „Kuhl un de Gäng“ und „Klüngelköpp“ verwandelten das Festzelt in Heide in eine Sauna. Die Schützenbrüder sind selig.

Burscheid. Machen Sie mal eine typische Handbewegung: Sie fächern alle, wedeln sich mit Bierdeckeln, Eintrittskarten, Programmheften, auch echten Fächern Luft zu. Auf der Heide ist es am Freitagabend im Festzelt glühend heiß. Da soll jetzt eine rauschende Partynacht über die Bühne gehen? Kühn, will man sagen.

Roger Dabringhaus, Vorsitzender des Hilgener Schützenvereins, fackelt nicht lange. Begrüßt die Gäste, kündigt an, dass in einer guten halben Stunde „Kuhl un de Gäng“ anblasen würden und knipst bis dahin den vereinseigenen Discjockey an. Schon heißt es „Wenn mir Kölsche singe“ – ob jetzt, wie von den Bläck Fööss vorgegeben, der Herrjott mitsingt, ist für den Reporter nicht zu klären. Hilgen jedoch singt mit, von der ersten Sekunde an, erst zaghaft, dann immer inbrünstiger.

Derweil bauen „Kuhl un de Gäng“ vor aller Augen auf. Die fünf Musiker haben eigene Instrumenten-Roadies dabei; während es von der Konserve „Mach Dein Ding - Dingeling“ aus dem Hause „Domstürmer“ frohlockt, baut die Crew in Windeseile die Bühne zusammen. Da kommt ein komplettes Schlagzeug an, rollend und am Stück, der Hektik des Kölner Karnevals geschuldet, wenn an einem Abend acht Sitzungen bespielt werden müssen. Jeder Griff sitzt.

Die Fünf wissen von der ersten Sekunde an, dass dies ihr Abend ist. Ihr Festzelt. Ihre Leute. Und: „Ein Träumchen“. Da kann die Eröffnung nur groß, überlebensgroß ausfallen: „Ich han dä Millowitsch jesinn“ und „dem Lied vom kölsche Jung“. Hilgen ist textsicher, geht mit Mund und Hand mit. Und Sänger Hubert Pieper bekennt „Hier bleib’ ich, endlich wieder in Hilgen!“ Denn tatsächlich: Die Gäng ist zum vierten Mal auf der Heide und verkörpert nicht nur deshalb musikalisch „Wir sind raderdoll“. Da spielt eine moderne Stimmungskapelle, die wie auf Knopfdruck ein Festzelt in einen Hexenkessel im Stile des mallorquinischen „Oberbayern“ verwandeln kann, die aber auch mit Kölschen Sentimentalitäten umgeht. „Colonia Ole“ kommt als Reprise des „Spanien Leed“ der Föös daher, nur martialischer und textlich sinnentleerter.

Publikum sagt „Ja“: „Kuhl un de Gäng“ dürfen 2019 wiederkommen

Vor der Bühne rackert eine euphorische Menge. Handtücher werden lassoartig geschwungen, Pyrotechnik schießt unter das Zeltdach. Das lässt sich nur mit „Loss mer springe“ toppen - Herzschlagzeit in Hilgen. „Dürfen wir wiederkommen“, ruft es von der Bühne. 500 antworten wie aus einem Mund das „Ja“. Mission erfüllt. Aber so kommt die Band nicht von den Brettern. „Der Millowitsch“ muss ein zweites Mal ran. Und dann gibt es noch das höchste aller möglichen Lieder: Band und Publikum stimmen gemeinsam das Bergische Heimatlied an: „Wo die Wälder noch rauschen…“. Gänsehaut.