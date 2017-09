Am 8. Oktober öffnen die Geschäfte auch sonntags ihre Türen.

Leverkusen. Die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) veranstaltet wie jedes Jahr zum Herbstanfang den traditionellen Opladener Herbstmarkt. Am Samstag, 7. Oktober gibt es einen verkaufslangen Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. Oktober von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag in Opladen. Der Einzelhandel vor Ort stellt die neue Herbst- und Winterwaren in den aktuellen Farben und Trends vor.

Die Fußgängerzone bietet mit einem großen Angebot an Pflanzen Inspirationen und Zubehör für dekorative Veränderungen in Haus und Garten. Herbstliche Blühpflanzen wirken als attraktive Farbtupfer für Beet, Balkon und Fensterbank. Dazu gibt es jedes Jahr neue, hübsche Alternativen, die bis weit in den Winter durchhalten und in der kalten Jahreszeit einen ansprechenden Kontrast zum grauen Einerlei bilden.

Die Blumenhändler werden die Kölner Straße mit blumigen Farbtupfern verzieren und garantiert für jeden Geschmack die richtige Auswahl dabei haben. Beim Herbstmarkt finden Besucher gute und günstige Qualität mit persönlich erklärter Pflegeanleitung vom Spezialisten.

Kreative Kleinigkeiten, viele liebevoll von Hand gefertigt, eignen sich perfekt als Geschenke – für Freunde, Familie oder sich selbst. Von herbstlichen Arrangements aus Zierkürbissen, Pflanzen und bunten Bändern, über liebevoll selbstgestaltete Geschenkkarten, wärmende Rapskissen für gemütliche Abende auf der Couch oder kalte Füße werden auch Tücher, Schals und Kopfbedeckungen für den Übergang zu finden sein. Stylische selbstgenähte Accessoires, passender Schmuck, Lederwaren, Traumfänger und Ware aus Peru und indische Stoffe bieten zusätzlich Raum für Ihre Kreativität. Denn der Sommer muss aus Haus, Wohnung und Garten weichen.

Auch das kulinarische Angebot ist herbstlich abgestimmt und verführt zum Probieren und Schlemmen. Zu den bekannten, traditionellen „Ständen“ gesellen sich dieses Jahr Nougat, Gebäck, italienische Delikatessen und Feinkost sowie ein Imker.

Das breitgefächerte Sortiment des Herbstmarktes bietet aber noch mehr: Infostände für Haus-und Wohnungseigentümer, Dekorationen aller Art für drinnen und draußen und allerlei Nützliches, das man – hat man es erst einmal gekauft – schnell nicht mehr missen möchte. Die Kölner Straße ist voll mit Anregungen und Ideen. Die Straßencafés sind geöffnet und bieten gemütliche Plätze zum Ausruhen und Genießen.

Das Kinderkarussell in der Nähe der Aloysiuskirche steht den kleinen Besuchern zur Verfügung. Am Samstag und Sonntag entsteht in der Bahnhofstraße frühmorgens auch noch ein Paradies für Trödler und ein Antiquariat für Bücherwürmer und Leseratten.(Anmeldungen bitte unter Tel. 0172/2902198).

Die Aktionsgemeinschaft Opladen empfiehlt die Nutzung der Parkhauses Goetheplatz, welches Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist, sowie die Nutzung des Parkhauses Kantstraße. Dort ist der Einlass in das Parkhaus mit dem Ticket auch außerhalb der Geschäftszeiten möglich.