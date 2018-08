Das Novalis- Bläserquintett spielt am Freitagabend in der Gnadenkirche in Bergisch Gladbach verschiedene Stile.

Rhein.-Berg. Kreis. Unter dem Titel „Heiter bis Klassik“ wird sich das Novalis-Bläserquintett am Freitag, 17. August, 19 Uhr, in der Gnadenkirche Bergisch Gladbach, Hauptstraße 256a, auf eine Reise zu ganz unterschiedlichen Musikstilen begeben.

Das Quintett mit Gertrud Pazen (Querflöte), Barbara Görgen-Mahler (Oboe), Ulrich Junk (Klarinette), Michael Klink (Horn) und Annette Rohland (Fagott) musiziert unter anderem Werke von Antonin Raicha, Adrien Barthe und Blaise Marie Colomer. Es widmet sich den vielfältigen Klängen dieser recht seltenen, aparten Besetzung. Begleitet wird das Quintett von der jungen Mezzosopranistin Tabea Mahler. Unter anderem singt sie Lieder aus den „Old American Songs“ von Aron Copland. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Keltische Folkmusik und Eigenkompositionen

Die Musikgruppe „Celtic Circle“ spielt am Freitag, 24. August, 19 Uhr, keltische Folk-Musik ebenfalls in der Gnadenkirche.. Nelah Moorlampen (Vocals, Gitarre, Whistles), Mathias Hudelmayer (Cello, Vocals) und Gesa Koslowski (Geige, Vocals, Cajon, Whistles, Gitarre) präsentieren irische, schottische und englische Folksongs, bretonische Klänge sowie Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei. Red