Stadtbibliothek lädt für morgen zur Buchvorstellung ein.

Köln. Die Stadtbibliothek am Neumarkt lädt für Mittwoch ab 19 Uhr zu einer Buchvorstellung der Kriegstagebücher 1943 bis 1945 Heinrich Bölls ein. Das Gespräch führen René Böll, dritter Sohn Heinrich und Annemarie Bölls, Jochen Schubert, Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung, und Gabriele Ewenz, Leiterin des Heinrich-Böll-Archivs.

Die bislang unveröffentlichten Kriegstagebücher von Heinrich Böll werden erstmals dem Publikum präsentiert. Knapp, assoziativ, stellenweise geradezu lyrisch notiert Böll, was ihn in den letzten Kriegsjahren beschäftigt, quält und am Leben hält. Anders als in den Kriegsbriefen, die zusammenhängend beschreiben, was ihm widerfuhr, aber die Zensur passieren mussten, hält er hier stichwortartig fest, was den einzelnen Tag bestimmte und innerhalb der grausamen Kriegsroutine an der Front und in der anschließenden Kriegsgefangenschaft zu etwas Besonderem machte.

Fixpunkte dabei sind seine junge Frau Annemarie, die er schmerzlich vermisst, und Gott, den er im Angesicht des Grauens der Schützengräben als Schutzinstanz anruft. Beeindruckend ist die Intensität dieser skizzenhaften Aufzeichnungen, die zeigen, wie Böll um seelische Integrität ringt. Geschrieben in der Zeit von der Abreise nach Frankreich über die Verlegung an die Ostfront bis zur Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945 – und ungekürzt veröffentlicht.

Die Buchvorstellung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Rote Quadrat“ des Literatur-in-Köln-Archivs/ Heinrich-Böll-Archivs statt. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro. Karten sind im Vorverkauf und ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.