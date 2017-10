Burscheider Reserve erwartet Bergisch Born II. Der VfL tritt bei der TG Burg an.

Rhein.-Berg. Kreis. Der neunte Spieltag in der Kreisliga B hat es in sich. Sowohl die Fußballer des BV Burscheid II als auch die des VfL Witzhelden bekommen in absoluten Spitzenspielen mit direkten Konkurrenten zu tun. Beide Teams gehen jedoch als Außenseiter an den Start.

BV Burscheid II - SSV Bergisch Born II. Bei zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Bergisch Born dürfen die Burscheider auf keinen Fall verlieren. Am Sonntag (12.30 Uhr) kämpft die von Thomas Vogel trainierte Mannschaft um den Anschluss. „Wir gehen hoch motiviert an den Start und wollen zeigen, was in uns steckt“, verspricht Vogel, der einmal mehr gleichzeitig auch die Torhüterposition einnehmen wird.

Laut Vogel werden lediglich Kleinigkeiten sowie die bessere Tagesform das Duell entscheiden. In personeller Hinsicht geht die Burscheider Zweite in bester Besetzung an den Start. TG Burg - VfL Witzhelden. Die Aufholjagd nimmt beim VfL Witzhelden schon beeindruckende Formen an. Aus den letzten fünf Partien holten die Höhendorfer die Maximalpunktzahl von 15 Zählern und sind bis auf Rang fünf vorgestoßen.

Am Sonntag (15 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Oliver Heesen nun die Reifeprüfung ablegen und den schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden endgültig vergessen machen, wenn es beim Tabellenzweiten in Solingen-Burg um die nächsten Punkte gehen wird. „Das ist jetzt endlich mal wieder ein Spiel, auf das man sich freuen kann“, betont Heesen, der den Kontrahenten klar zu den besseren Teams in der Liga zuordnet. Und aus diesem Grund sei auch mit einer gewissen spielerischen Note zu rechnen, die kam in den vergangenen Partien auch aufgrund der deutlichen Leistungsunterschiede häufiger mal zu kurz.

SV Canlarspor - VfL Witzhelden II. Nach jetzt vier Niederlagen am Stück wollen die Fußballer des VfL Witzhelden II mal wieder ein positives Signal senden. Am Sonntag (15 Uhr) steht die von Tim Prenzel trainierte Mannschaft jedoch vor einer alles andere als einfachen Aufgabe, wenn es zum Tabellenführer nach Solingen gehen wird. „Natürlich hängen dort die berühmten Trauben sehr hoch. Doch wenn wir uns auf die einfachen Dinge konzentrieren, dann ist für uns auch da was möglich“, betont Prenzel und geht optimistisch voran.

Das Canlarspor-Team führt bislang nach sechs Siegen und einem Unentschieden gemeinsam mit dem TuS 05 Quettingen die Tabelle an. Bei der VfL-Reserve gibt es wegen Grippewelle und Urlaubsfahrten noch einige Fragezeichen im Kader, die sich für Prenzel erst kurzfristig auflösen werden.