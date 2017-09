Die Reserve des VfL verliert gegen Quettingen mit 3:4. Immer wieder glichen die Höhendorfer aus.

Witzhelden. Nach hartem Kampf mussten sich die Fußballer des VfL Witzhelden II in der Kreisliga B dem TuS 05 Quettingen mit 3:4 (1:2) geschlagen geben und verpassten damit die nächsten Punkte nur knapp. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben tolle Moral bewiesen und sich nach Rückständen immer wieder zurückgekämpft“, berichtete Trainer Tim Prenzel.

Ein Schiedsrichter war nicht zum Spiel erschienen

Ein Schiedsrichter war im Übrigen nicht erschienen, so dass ein Quettinger Verantwortlicher pfeifen musste. „Einige Situationen verliefen auch nicht ganz so glücklich“, fügte Prenzel hinzu.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde kassierten die Höhendorfer den 0:1-Rückstand, Daniel Kaschta glich nur acht Minuten später aus. Bei den Gegentoren in der 35. und 50. Minute hinterließ die VfL-Hintermannschaft keinen guten Eindruck. Stephen Stoll verkürzte nur wenige Minuten nach dem 1:3 auf 2:3, Maximilian Horeis glich in der 70. Minute sogar zum 3:3 aus. In einem offenen Schlagabtausch setzten sich die Gäste dann ein wenig glücklich durch, zehn Minuten vor dem Ende gelang dem TuS der Siegtreffer.

VfL II: Burgheim, Lorenz (70. Schneider), Stoll, Hironymus, D. Kaschta (80. Bombe), Schneider, Dietrich, Akdeniz, Kraus, Koss, Flegel.