Stone Diamond veröffentlichen ihr neues Album „Don’t Believe What You Think“. Am 20. September gibt es ein Konzert im Blueshell.

Köln/Pulheim. Mit ihrem neuen Album „Don’t Believe What You Think“ ist die Kölner Band Stone Diamond um den rockenden Zahnarzt Cyrus Alamouti gerade an den Start gegangen. Am 1. September werden die neuen Songs bei der Stommelner Musikmeile in Pulheim präsentiert. Am 27. September folgt ein Konzert im Kölner Blue Shell an der Luxemburger Straße. Was die Fans erwartet, verrät Sänger Cyrus Alamouti im Interview.

Wie ist die Band entstanden?

Cyrus Alamouti: Wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahren. Wir sind alle in der Akademie in Remscheid gestartet, wo Bands gecoacht worden sind. Daraus sind Freundschaften entstanden. Danach gab es ganz unterschiedliche Wege für uns. Marc hatte einen Plattenvertrag beim Major BMG, der ihn am Ende nicht glücklich gemacht hat. Heute ist er Verleger bei einem Theaterverlag. Ich bin Zahnarzt geworden und leite eine große Zahnklinik in Pulheim. Die Musik habe ich aber nie aus den Augen verloren. Die anderen beiden, Pete und Zaki, sind Berufsmusiker. Jeder hatte im Lauf der Jahre seine Soloprojekte. Die Freundschaft ist geblieben, weil wir die gleichen Musikvorlieben haben und weil wir alle noch in der Südstadt wohnen.

So kam dann auch die Band zusammen?

Alamouti: Ja, das war vor fünf Jahren. Ich hatte mir ein Projektstudio zu Hause eingerichtet. Dort gab es die ersten Bandproben und die ersten Aufnahmen für das Debüt „We Stole The Stars From the Black Night“, das 2013 erschienen ist. Zuerst waren wir ein Trio, dann kam Zaki dazu, der live bei den Konzerten schon immer dabei war. Er ist ziemlich bekannt in der Kölner Szene und hat auch schon mit Marla Glen gespielt. Mit ihm wurden unsere Arrangements komplexer.

Inzwischen haben Sie das dritte Album veröffentlicht.

Alamouti: Nachdem wir den Vorgänger „Phoenix“ 2013 in den Maarweg-Studios aufgenommen haben, ging es jetzt für das neue Album in die Dierks Studios nach Stommeln, wo schon Musikgrößen wie U2, Tina Turner und die Scorpions aufgenommen haben. Gefallen hat uns dort die Chance, Songs wie früher noch wirklich analog aufzunehmen. Unser Studio hatte eine tolle Raumakustik und wir haben alle Stücke live eingespielt. Dieser ehrliche, analoge Sound fehlt mir heute, in einer Zeit, wo alles tot produziert und geglättet wird. Aktuell arbeiten wir schon wieder am vierten Album. Da geht es dann in ein Studio in den Ardennen in Belgien.