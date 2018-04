Gegner Heiligenhaus spielt um den Aufstieg.

Burscheid. Die Landesligatischtennisspieler des TB Großösinghausen haben am Wochenende ihre Stärke gezeigt. Mit einem 8:8 entführten sie einen Punkt beim Aufstiegskandidaten Heiligenhauser SV. Mit dem selben Ergebnis trennte sich Heiligenhaus einen Tag zuvor im Zweikampf um die Meisterschaft auch vom TTC Bärbroich. Nimmt man diese beiden Resultate, dann liegt der Schluss nahe, dass ein TBÖ, der von Saisonbeginn an in Bestbesetzung gespielt hätte, durchaus bei den Top-Teams der Landesliga hätte mitmischen können.

Die Burscheider zeigten sich diesmal von der starken Seite

Am Sonntag zeigten sich die Ösinghausener von ihrer starken Seite. Obwohl Spitzenspieler Thorsten Birg zum ersten Mal in dieser Saison zwei Einzelniederlagen kassierte und der TBÖ beim 2:5 und 6:8 zweimal schon mit dem Rücken zur Wand stand, gab es am Ende einen umjubelten Punktgewinn für TBÖ und einen sehr schmerzhaften Punktverlust für Gastgeber.

Für die Burscheider sprachen die Doppelbilanz mit 3:1, ein guter Marc Illner mit zwei Einzelsiegen im unteren Paarkreuz und auch das nötige Quäntchen Glück. So gingen fünf von den insgesamt sechs hart umkämpften Fünf-Satz-Spielen an den TBÖ. Das Satzverhältnis sprach bei dem Remis mit 35:29 klar für Heiligenhaus.