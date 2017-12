Auf mehreren Wupsi-Linien gibt es zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember Veränderungen. Der Bahnhof in Opladen wird nicht mehr angefahren.

Leverkusen. Wegen der Baufeldfreimachung „westliches Entwicklungsgebiet“ und der daran anschließenden Baumaßnahmen wird die Haltestelle „Opladen Bahnhof“ (Höhe Bahnhofsbrücke) in den angrenzenden Busbahnhof Opladen verlegt.

Davon betroffen sind die Linien 239/240 und 258. Zum Fahrplanwechsel am 10.Dezember fahren diese Linien demnächst über die Fürstenbergstraße und enden am Busbahnhof in Opladen. Die Haltestelle „Gerhart-Hauptmann-Straße“ auf dem neuen Linienweg wird künftig zusätzlich von den erwähnten Linien angefahren.

Parkplätze an der Gerichtsstraße fallen weg

Da zeitnah auch die sogenannten Pausenplätze in der Bahnhofstraße entfallen, müssen dafür Ersatzflächen in der Gerichtsstraße eingerichtet werden. Aus diesem Grund werden dort neue Bereiche für den pausierenden Bus freigehalten, was zur Folge hat, dass Parkflächen neu geordnet beziehungsweise demarkiert werden müssen. Durch diese Maßnahme fallen sechs bis sieben öffentliche, bewirtschaftete Stellplätze weg. Die in der Gerichtsstraße vorhandenen Carsharing-Stellplätze werden auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Die Arbeiten hierzu finden am 8. Dezember statt.

Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG in den Abendstunden des 6. Dezembers fallen nach 22 Uhr die Zugfahrten der Linie RB 48 zwischen Bonn-Bad Godesberg und Bonn-Mehlem aus. Ersatzweise kann der RB 26 im betroffenen Streckenabschnitt genutzt werden. Auf der übrigen Strecke des RB 48 zwischen Wuppertal und Bad Godesberg verkehren die Züge laut National Express weiter nach dem Regelfahrplan.

Halteplätze am Busbahnhof in Opladen ändern sich

Weitere Änderungen im Fahrplan der Wupsi gibt es ab dem 10. Dezember auf den Linien 210 und 211: beide Linien fahren zukünftig immer über Rheindorf S. Linie 212 Zwischen Leverkusen, Odenthal und Altenberg wird eine direkte Verbindung im einheitlichen Stundentakt angeboten. Von Leverkusen über Edelrath und Glöbusch fahren die Busse ebenfalls alle 60 Minuten. Die Abfahrtszeiten der Linie 212 werden – vor allem an den Wochenenden – angepasst.

Linien 222 und 227: Beide Linien fahren ab dem Fahrplanwechsel in der Woche zwischen 6 und 21 Uhr im 20-Minutentakt, samstags im 30-Minutentakt und sonntags im Stundentakt. Linien 224, 225 und E1: Die Linien fahren in Richtung Alt Steinbüchel bzw. Mathildenhof nicht mehr über die Carl-Duisberg-Straße. Aufgrund der Bauarbeiten ändern sich zudem für die Linien 201, 203, 223, 239/240, 258 und N25 die Abfahrtsbussteige am Busbahnhof Opladen.

Zum Fahrplanwechsel wird auf 30 Hauptlinien im Rheinisch-Bergischen Kreis das Fahrplanangebot verbessert. Mit der Ausweitung der Hauptverkehrszeiten von 6 bis 21 Uhr, Taktverdichtungen und der besseren Anbindung an den Schienenverkehr wird den veränderten Mobilitätsansprüchen der Menschen Rechnung getragen. Die neuen Minifahrpläne der Wupsi-Linien stehen auf www.wupsi.de bereits zum Download zur Verfügung. step