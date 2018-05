Hauptversammlung des TB Groß-Ösinghausen mit guten Nachrichten für die Mitglieder.

Burscheid. Am vergangenen Freitag, fand eine diesmal sehr kleine aber harmonische Jahreshauptversammlung des Turnerbund Groß-Ösinghausen statt. Da dieses Jahr keine Vorstandswahlen anstanden, war die Resonanz bei den Mitgliedern erwartungsgemäß gering. Lediglich 20 Personen trafen sich in den Vereinsräumen am Weidenweg.

Der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Trenzen eröffnete die Sitzung und bat um eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder, insbesondere für die langjährige 2. Vorsitzende Margret Vogel, die vor einigen Wochen verstarb. Zur normalen Tagesordnung gab es keine weiteren Anträge, so dass die Abteilungsleiter direkt ihre Jahresberichte vortrugen und der Kassenbericht ohne Beanstandung genehmigt wurde. Turnusmäßig stand die Wahl des zweiten Kassenprüfers auf dem Programm. Marco Fraedrich wurde für diesen Posten einstimmig gewählt.

um Abschluss stellte Trenzen die wichtigsten Themen und Veranstaltungen des TBÖ in diesem Jahr vor. Herauszuheben ist die Himmelfahrtswanderung am 10. Mai, außerdem die Erneuerung des Hallenbodens, die ebenfalls noch in diesem Monat ansteht. paa