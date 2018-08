Heute startet für die TG Hilgen der Nierhoff-Cup.

Burscheid. Zu einer festen Einrichtung im Vorbereitungskalender der Fußballer ist der Nierhoff-Cup geworden. Heute ab 19.15 Uhr und morgen testen die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen noch einmal gegen die gute Konkurrenz aus der Nachbarschaft.

Den Anfang macht das erste Halbfinale zwischen dem Bezirksligisten TV Dabringhausen und dem SSV Dhünn (Kreisliga). Im zweiten Halbfinale stehen sich ab 20.45 Uhr der Gastgeber sowie der VfL Witzhelden gegenüber. Morgen Abend stehen dann um 19.15 Uhr das kleine Finale und um 20.45 Uhr das Endspiel auf dem Programm. Ab 16 Uhr richten die zweiten Mannschaften der TGH, des VfL und des TV Dabringhausen ein kleines Turnier untereinander aus. „Leider fehlen mir einige Spieler wegen Verletzung oder Urlaub. Das ist schon schade, dass wir uns vor heimischer Kulisse nicht in bester Verfassung präsentieren können. Zum anderen ist das aber eine optimale Gelegenheit, noch einmal andere Spieler zu testen“, sagt TGH-Trainer Hajrush Islami.

Drei Innenverteidiger müssen aussetzen

Von vier Innenverteidigern stehen diesmal drei nicht zur Verfügung. Denis Blaz und Alexander Walesch haben sich in den Urlaub verabschiedet, Erik Rappen ist angeschlagen. In der Offensive muss Islami heute Abend auf Leonard Fronia und morgen auf Jannik Grimberg verzichten. „Wir haben auch in dieser Woche noch einmal sehr hart gearbeitet und wollen uns trotzdem von unserer besten Seite zeigen“, betont Islami.

Auch im Lager der Witzheldener, die bereits am nächsten Wochenende mit der Meisterschaft beginnen, sieht es in personeller Hinsicht nicht allzu rosig aus. Trainer Oliver Heesen muss ebenfalls auf fünf Urlauber verzichten, auch Oliver Kaschta, Marcel Reichert und Sascha Stiefelhagen müssen wegen verschiedener Blessuren eine Pause einlegen. „Das Trio sollte aber nächste Woche wieder dabei sein, so dass wir uns dann intensiv auf den ersten Spieltag vorbereiten können“, erklärt VfL-Co-Trainer Michael Nimpsch.