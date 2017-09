Im Spiel gegen Remscheid II will die Hilgener Zweite jetzt unbedingt nachlegen.

Hilgen. Mit vier Punkten aus den ersten drei Partien sind die Fußballer der TG Hilgen II gut in die neue Saison gestartet. Die Kreisliga-Mannschaft von Trainer Reno Biegisch will jedoch im Kampf um den frühzeitigen Klassenerhalt unbedingt nachlegen.

„Für uns gibt es jetzt überhaupt keinen Grund, das Pensum herunter zu fahren. Ja, wir sind gut gestartet nur haben wir noch lange nichts erreicht“, betont Biegisch. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Hilgener Zweitvertretung zum Aufsteiger FC Remscheid II, der bislang zwei Zähler mehr auf der Habenseite stehen hat.

Nicht mit dabei sein werden der verletzte Feridun Uslu sowie Urlauber Daniel Buggle. Dafür kehrt Ruben Kaib nach überstandener Verletzung in den Kader zurück. „Wir treten in Remscheid schon als klarer Außenseiter an, wollen dort aber unsere Leistung abrufen. Im Idealfall können wir dann auch was mitnehmen und das wäre natürlich für das Selbstvertrauen meiner Spieler Gold wert“, erklärt Biegisch. lh