Altenberger Kultursommer: Swing Star Tom Gaebel, hochkarätige Konzerte und nicht nur ein musikalisches Feuerwerk.

Altenberg. Ein Höhepunkt des Altenberger Kultursommers steht bevor: Von Freitag bis Sonntag wird auf Schloss Strauweiler, Lindenallee 2, in Odenthal, das große Musikfest mit hochkarätigen Künstlern, einem großen Feuerwerk und einem breitem kulinarischen Angebot gefeiert. Unter anderem ist der deutsche Swing-Star Tom Gaebel mit seiner Bigband zu Gast.

An einem Ort, der der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist, geben die Verantwortlichen des Altenberger Kultursommers am Wochenende ein großes Opern-Air-Musikfest und zünden ein Feuerwerk im musikalischen und auch im wörtlichen Sinn. Drei Tage lang steht das Schloss Strauweiler im Zentrum hochkarätiger Konzerte verschiedener musikalischer Richtungen.

Den Anfang machen am Freitagabend um 19.30 Uhr die Jungen Tenöre mit einer Opern- und Operetten-Gala begleitet von der St. Petersburger Kammerphilharmonie. Der deutsche Swing-Star Tom Gaebel ist am Samstagabend mit seiner Bigband zu Gast. Einleiten wird den Abend um 18 Uhr der Gospelchor Altenberg, zum Abschluss wird es mit einem großen Feuerwerk bunt und laut. Den traditionellen Jazz-Frühschoppen am Sonntagvormittag gestaltet mit Greencard in diesem Jahr eine beliebte lokale Band.

Shuttle-Service über die Allee bis zum Schloss

An allen drei Tagen ist für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot an Speisen und Getränken gesorgt, und für alle, die den Weg hinauf zum Schloss nicht laufen möchten, ist ein Shuttle-Service vom unteren Beginn der Allee an eingerichtet.

Tickets gibt es per Telefon unter 0 21 74/41 99 30 und natürlich im Internet:

www.altenbergerkultursommer.de