Sperrungen für Besuch von Angela Merkel am Dienstag in der Kreisstadt.

Rhein.-Berg. Kreis. Am kommenden Dienstag nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel wie berichtet an einer CDU-Wahlkampfveranstaltung unter freiem Himmel in der Bergisch Gladbacher Innenstadt teil. Für die Kreispolizei ein Großeinsatz mit höchster Priorität.

Bereits seit mehreren Wochen beschäftigt sich eine Vorbereitungsgruppe der Behörde mit diesem Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Schutz der Versammlung und der daran teilnehmenden Politiker aus der Bundes- und Landesregierung, heißt es aus der Behörde in Bergisch Gladbach. Auch mögliche weitere Versammlungen in der Innenstadt seien berücksichtigt worden.

Genaue Zahlen über Einsatzkräfte nennt die Polizei bei derartigen Veranstaltungen nie. „Starke Kräfte aus allen Direktionen“ würden einsetzen. Unterstützung würden sie durch das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Am späten Nachmittag ließen sich Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet nicht vermeiden. Auf den An- und Abfahrtswegen der Kanzlerin müssten unter Umständen kurzfristige Sperrungen eingerichtet werden.

Die Zufahrt zum Rathausvorplatz und damit auch die Durchfahrt in Richtung Odenthaler Straße werden bereits ab etwa 16 Uhr an der Paffrather Straße/Stationsstraße gesperrt. Die Durchfahrt für die Busse zur Haltestelle Markt wird in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen und es müssen die Haltestellen An der Gohrsmühle genutzt werden. Der Taxi-Stand wird auf der Paffrather Straße in Richtung Stationsstraße verlegt.

Die Stadt richtet in unmittelbarer Nähe zum Konrad-Adenauer Platz eine Halteverbotszone ein, die ab Dienstagvormittag gilt. Betroffen sind der kleine Parkplatz Dr.-Robert-Koch Straße/Paffrather Straße, die untere Paffrather Straße und der Beginn der Laurentiusstraße. Bei planmäßigem Verlauf werden sollen die Sperrungen gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden. Red