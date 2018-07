Die neue Spielzeit im Erholungshaus bietet von Musik über Tanz, Theater bis hin zu Kunst für jeden Kulturfan etwas.

Leverkusen. Das Team von Bayer Kultur hat für die Spielzeit 18/19 die Themen „Bauhaus“ und „Entartete Kunst“ als Schwerpunkte gewählt: Damals wie heute ist Kultur gespalten in anspruchsvolle und Massenkultur, in avantgardistische und traditionelle Strömungen. Diese unterschiedlichen Ansätze ermöglichen eine Bandbreite künstlerischer Ideen, wie die kommende Saison im Erholungshaus zeigt.

Vier neue und unterschiedliche Nachwuchskünstler

Der Bogen spannt sich von dem Holocaust-Oratorium „I Believe“ über einen swingenden Abend mit Tom Gaebel, einer Schauspieler-Puppentheater-Inszenierung des Bestsellers „1913 – Der Sommer des Jahrhunderts“ von Florian Illies bis hin zu der Europäischen Erstaufführung „Framing Time“ vom Baryshnikov Arts Center aus New York. Hinzu kommen vier neue und sehr unterschiedliche Start-Künstler in den Bereich Musik, Tanz und Film. „Es gibt so viele tolle Künstler, die zu fördern sich lohnt und die für unser Netzwerk eine Bereicherung sind. Wir freuen uns, dass wir mit Sandro Roy, Alexej Gerassimez, Philippe Kratz und Lisa Charlotte Friederich erneut junge und innovative Talente in unseren Reihen begrüßen dürfen“, sagt Thomas Helfrich, Leiter Kultur, Sport und Bildung bei Bayer.

Den Startschuss zur Spielzeit gibt traditionell das Eröffnungsfest am 1. September, das in diesem Jahr unter dem Motto „Der Rote Salon“ steht und das Publikum in die goldenen 1920er-Jahre mitnimmt. Interessierte können unter Telefon 02 14/30-4 12 83 kostenfreie Karten erwerben.

Bei den Sinfoniekonzerten können sich die Zuhörer unter anderem auf Daniel Hope und Iveta Apkalna freuen. Hope bringt im Mai 2019 gemeinsam mit l´arte del mondo – „orchestra in residence“ bei Bayer Kultur – Max Richters „Vier Jahreszeiten recomposed“ nach Leverkusen. Apkalna, Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie und Kulturbotschafterin ihres Heimatlandes Lettland, tritt zusammen mit der Kremerate Baltica am 13. November auf.

Tom Gaebel und Orchester sind am 30. Oktober mit dem Programm „Licence To Swing“ zur Stelle und laden zu James-Bond-Melodien und Big-Band-Sound ein, wohingegen das neue Jahr eher kraftvoll begrüßt wird: Die Bayer-Philharmoniker begehen den Neujahrstag dieses Mal nicht in aller Stille, sondern haben sich für einen geräuschvollen Auftakt den aufstrebenden Schlagzeuger Alexej Gerassimez als Sparringspartner ins Boot geholt. Die Jazz-Reihe zeigt sich so vielfältig wie ihre Akteure – unter anderem mit Sandro Roy & Gipsy Jazz Trio, Olivia Trummer und Band, Blanca Núñez oder Brenda Boykin, Thomas L´Etienne und Jan Luley.