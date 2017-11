Aus dem Treppenturm zur Brücke wird ein Kunstwerk.

Leverkusen. Jetzt geht es los: Wer zukünftig über die Bahnhofsbrücke zum Bahnhof nach Opladen möchte, wird über ein Kunstwerk - welches das Thema „Mobilität“ aufgreift und auf den Treppenturm aufgesprüht wird - zu den Bahngleisen gelangen.

Denn die Malerinnung Bergisches Land wird mit einem ganz besonderen Projekt am Treppenturm der Bahnhofsbrücke aktiv: Der „Malervision“ - einer Talentförderung im Malerhandwerk, mit der fünf Auszubildende des zweiten Ausbildungsjahres gezielt gefördert werden sollen. Die Maler-Meister möchten die jungen Talente stärken und protegieren. Besonders gute Azubis sollen durch die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu Führungskräften im Handwerk werden.

Die Umsetzung am Treppenturm der Bahnhofsbrücke erfolgt vom 9. bis zum 12. November in Zusammenarbeit mit „MR.Graffiti“ Mark Roberz. Morgen werden im Zeitraum zwischen 9 Uhr und Einsetzen der Dämmerung auf den einzelnen Treppenplateaus des Treppenturms an der Bahnhofsbrücke Vorarbeiten getroffen. Der Treppenturm wird weiterhin benutzbar sein.

Am Hauptaktionstag - Freitag, 10. November, werden fünf Maler-Azubis und „MR.Graffiti“ ein Airbrush-/Graffiti-Kunstwerk auf den Treppenturm sprayen. Dadurch könnte es beim Erklimmen der Stufen zu leichten Behinderungen kommen, jedoch wird der Treppenturm weiterhin begehbar sein.

Wegen Karneval werden die Arbeiten am Samstag ruhen. Am Sonntag zwischen werden 9 Uhr und Einsetzen der Dämmerung, werden an der gleichen Stelle die Abschlussarbeiten durchgeführt.