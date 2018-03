Der Rat bestätigt am Abend Beschlüsse zur Friedhofssatzung und zur Sportpauschale.

Burscheid. Der Rat hat in seiner Sitzung gestern Abend einer Reihe von Punkten zugestimmt, die Thema in den vorangegangenen Ausschüssen waren. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick:

Bestattungen Die Nutzungsdauer an Wahlgrabstätten beträgt eigentlich 30 Jahre. Sie soll verkürzt werden, weil insbesondere ältere Menschen auf die lange Dauer häufig nicht in der Lage seien, die Gräber noch pflegen zu können. Entsprechend sei häufig der Zustand. Ab Mai soll in der Satzung festgelegt sein, die Nutzungsdauer verkürzen zu können. Die weitere Pflege soll dann bis zum Ablauf der Ruhefrist von einem Friedhofsgärtner gewährleistet werden. Die Kosten müssen noch ermittelt werden. Um diesen Punkt muss dann auch noch die Gebührensatzung geändert werden, die gestern mit zum Teil deutlichen Erhöhungen der Bestattungsgebühren von den Ratsmitgliedern beschlossen worden ist.

Sportpauschale Der Reit- und Fahrverein Paffenlöh, die TG Hilgen, die BTG, der Burscheider Schützenverein und der TBÖ erhalten Zuschüsse für verschiedene Vorhaben an ihren Sportstätten. Auch der nachträglich im Hauptausschuss korrigierte Zuschuss für die Herrichtung der Außenanlage des Tennisclubs Grün-Weiß wurde gestern Abend endgültig genehmigt.

Schiedspersonen Wolfgang Brost ist vom Rat als Schiedsmann für den Bezirk I (Burscheid) gewählt worden. Sein Amt beginnt am 8. April. Cornelia Lukas-Voss ist für weitere fünf Jahre als Schiedsfrau im Bezirks II (Hilgen) bestätigt worden. Red