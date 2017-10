Heute Abend feiert die Burscheider Evangelische Gemeinde das Reformationsfest.

Burscheid. Heute feiern die evangelischen Christen in ihren Gottesdiensten 500 Jahre Reformation. Die Evangelische Kirchengemeinde Burscheid lädt ein zum Abendmahlsgottesdienst um 19 Uhr in der Burscheider Kirche Am Markt.

Der Legende nach hat Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zur Erneuerung der Kirche an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen (wahrscheinlich hat er aber Briefe mit seinen Thesen in alle Lande geschickt). Eine Tür mit Erneuerungswünschen von Kindern zur Kirche hat beim Kinder-BibelTag zur Reformation in diesem Jahr eine Rolle gespielt.

Diese Tür taucht nun auch im „Erwachsenen-Gottesdienst“ wieder auf. Was war für Luther entscheidend? Zu vier Grundeinsichten von Luthers theologischen Impulsen wird in diesem Gottesdienst gepredigt: sola gratia (allein durch Gnade), sola fide (allein durch den Glauben), sola scriptura (allein durch die Schrift) und solus Christus (allein durch Christus). Was ist Gnade? Wo trägt mich Vertrauen im Alltag? Warum muss ich keine Angst haben?

Ein anderer Meilenstein der Reformation war die Erkenntnis, dass alle Getauften daran beteiligt sind, den Glauben weiterzugeben. Frauen wie Männer, mit Theologie-Studium oder ohne. Nicht nur zuhause, auch und genauso in der Kirche. Das Priestertum aller Gläubigen kommt in diesem Gottesdienst zur Geltung, wenn Mitglieder des Presbyteriums auf die Kanzel steigen.